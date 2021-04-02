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هل تريد التخلص من الوزن؟ هذا هو الوقت المثالي لتناول العشاء

2 - أبريل - 2021
طعام

طعام

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عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، لا يجب الاهتمام بالأكل فقط، ولكن أيضاً بتوقيت تناول الطعام، لأنه يلعب دوراً هاماً في التخلص منه.

ووفقًا للدراسات، من المرجح أن الطعام الذي لا يمكنك حرقه، خلال وجبة العشاء، يُخزن لأن الجسم يكون في أدنى مستويات نشاطه أثناء النوم.

يزيد تناول الطعام قبل النوم نسبة السكر في الدم، ما يعني صعوبة النوم. وحسب خبراء في التغذية، يجب أن تكون الوجبة اليومية الأخيرة، خفيفة وجبة، وقبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أسباباً التي تجعل العشاء المتأخر فكرة سيئة.
– انخفاض إيقاع الساعة البيولوجية وزيادة الرغبة في تناول الحلويات في الليل.
– الأكل المتأخر، ينتهي بخيارات طعام غير صحية.
– تناول الحلويات في الليل يرفع فجأة مستويات السكر في الدم.
– تنخفض نسبة الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء، ما يُسبب صعوبة النوم.
– يزيد النوم بعد الأكل مباشرة، فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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