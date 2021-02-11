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هل تريد الحفاظ على صحتك الذهنية ؟ تناول هذه الخضروات

11 - فبراير - 2021
الخضروات لها فوائد صحية عديدة

الخضروات لها فوائد صحية عديدة

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وفقًا لدراسة جديدة من اسكتلندا، فإن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي المتوسطي المليء بالخضروات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية، يتمتعون بوظائف معرفية أفضل عند تقدمهم في السن.

خلال الدراسة التي أجريت في جامعة إدنبره، تم استجواب مجموعة مؤلفة من أكثر من 500 شخص من كبار السن بعمر 79 عاماً، حول عاداتهم الغذائية، وتم إعطاؤهم سلسلة من تحديات الذاكرة والتفكير لاختبار مهارات التفكير لديهم.
كما تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي على أكثر من 350 شخصاً منهم لجمع البيانات حول هياكل أدمغتهم وتشكيل نموذج إحصائي للمقارنة.

وتبين بأن أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط وتناولوا الكثير من الخضار الورقية والقليل من اللحوم الحمراء خلال مراحل مختلفة من حياتهم، تمتعوا بمقدرات ذهنية أفضل مقارنة بغيرهم.

ويقول الباحثون إنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي على مناطق معينة من الدماغ لا يمكن رؤيتها من خلال التصوير العصبي للعضو بأكمله.

وبحسب الباحثين، رغم النتائج الإيجابية لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر المتوسط، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي لم يظهر أي زيادة في المادة الرمادية أو البيضاء كدلالة على قوة وظائف الدماغ لدى المشاركين في الدراسة.

يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي التقليدي على الكثير من الخضار والفواكه والفاصولياء والحبوب الكاملة والكثير من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون. كما يحتوي على كميات معتدلة من الأسماك وبعض الدجاج ومنتجات الألبان والقليل من السكر والقليل من اللحوم الحمراء، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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