هل تشعر بالتوتر؟ عليك بالسلطة!

تظهر الدراسة أن تناول ستة حصص على الأقل من الفواكه والخضروات كل يوم يمكن أن يقلل من مستويات التوتر لديك ويجعلك أقل توتراً من أولئك الذين يتجنبون الخضار.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

فحص باحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية العلاقة بين تناول الفواكه والخضروات ومستويات التوتر والإجهاد لأكثر من 8,600 من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 91.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يستهلكون ما لا يقل عن g470 (16.5 oz) من الفواكه والخضروات كل يوم لديهم مستويات إجهاد وتوتر أقل بنسبة 10 في المائة من أولئك الذين يستهلكون أقل من g230 (8oz).

وفقاً لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، فإن متوسط حصة البالغين من الفاكهة أو الخضار هو (2.8 oz) 80g لذلك وجدت الدراسة أنك ستحتاج إلى حوالي ستة أجزاء يومياً للحد من التوتر.

يقول الفريق أن الآلية التي تربط الفاكهة والخضار بالإجهاد والتوتر غير واضحة ، ولكن يمكن أن تكون بسبب حصول أولئك الذين يستهلكون أكثر على جرعات أعلى من العناصر الغذائية الرئيسية في نظامهم الغذائي.

وقالت الباحثة الرئيسية ، مرشحة الدكتوراه سيمون رادافيلي باغاتيني أنّ الدراسة تعزز العلاقة بين الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والرفاهية العقلية.

قالت السيدة رادافيلي باغاتيني: “وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم معدل استهلاك أعلى من الفاكهة والخضروات كانوا أقل توتراً من أولئك الذين لديهم استهلاك أقل ، مما يشير إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً رئيسياً في الصحة العقلية”.

إنّ مشاكل الصحة العقلية متزايدة في جميع أنحاء العالم ، مع واحد من كل أربعة أشخاص في المملكة المتحدة يعانون من نوع معين من مشاكل الصحة العقلية كل عام.

على الصعيد العالمي ، يعيش ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص مع اضطراب في الصحة العقلية ، وفقاً لمؤلفي هذه الدراسة الجديدة.

قالت السيدة رادافيلي باغاتيني أنّ القليل من الإجهاد والتوتر يعتبر طبيعياً ، لكن التعرض طويل الأجل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية.

وقالت: “إنّ الإجهاد طويل الأجل وغير المتحكم به يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك أمراض القلب والسكري والاكتئاب والقلق “، مضيفة أننا ” بحاجة إلى إيجاد طرق لمنع وتخفيف مشاكل الصحة العقلية في المستقبل.”

إنّ فوائد اتباع نظام غذائي صحي معروفة جيداً ، ولكن فقط حوالي 28 في المائة من الناس في المملكة المتحدة يأكلون الحصص الخمسة الموصى بها من الفواكه والخضروات يومياً.

وقالت السيدة رادافيلي باغاتيني: “أظهرت الدراسات السابقة الصلة بين استهلاك الفواكه والخضروات والإجهاد لدى البالغين الأصغر سناً ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها نتائج مماثلة لدى البالغين من جميع الأعمار”.

“تؤكد نتائج الدراسة على أنه من المهم أن يكون لدى الناس نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات لتقليل الإجهاد والتوتر.”

وقالت السيدة رادافيلي باغاتيني أنّ العناصر الغذائية الرئيسية يمكن أن تكون عاملاً في شرح هذا الرابط.

وقالت: “تحتوي الخضروات والفواكه على مغذيات مهمة مثل الفيتامينات والمعادن والفلافونويد والكاروتينات التي يمكن أن تقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، وبالتالي تحسن الصحة العقلية”.

‘تعرف الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم على أنها عوامل يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق وانخفاض المزاج.”

“تشجع هذه النتائج على إجراء المزيد من الأبحاث في النظام الغذائي وعلى وجه التحديد الفواكه والخضروات التي توفر أكبر قدر من الفوائد للصحة العقلية.”