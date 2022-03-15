هل تشعر بالسعادة أحياناً عندما تبكي.. إليك سبب ذلك!!

يتم إفراز هرمون الأوكسيتوسين أو هرمون السعادة والحب، كما يسميه البعض، في المخ، حيث تتأثر السلوكيات العاطفية والاجتماعية.

وقد ثبت دور الأوكسيتوسين في الشعور بالثقة، والاسترخاء والاستقرار النفسي، كما يساعد افرازه في تقليل التوتر، و يزيد الترابط بين الزوجين، والعلاقة الزوجية.

كما لوحظ ازدياد معدل الهرمون في الجسم خلال اللحظات الرومانسية مما دعى العلماء لتسميته بهرمون الحب .

علاقة البكاء بهرمون الأوكسيتوسين:

يعتبر البكاء استجابة للمشاعر الإنسانية المختلفة من حزن وألم وفرح، وله فوائد متعددة منها التخفيف من الألم النفسي والجسدي.

ومن الناحية العملية يساعد البكاء على تحسين المزاج وهذا لأنه يساعد على إطلاق هرمونات السعادة، ومنها الأوكسيتوسين والتقليل من حدة التوتر والقلق الذي يشعر بها الإنسان.

وقد يساعد الكثيرين على الشعور بالهدوء النفسي، حيث أكدت دراسة ذكرها موقع “webmd” أن البكاء يساعد على تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي مما يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

عند التعرض إلى الضغط العصبي يحدث اختلال في المواد الكيميائية بالجسم، وعند البكاء يحدث تحفيز الغدة الكظرية لإنتاج هرمون يساعد على التقليل من الإجهاد العقلي.

يعتبر هرمون الأوكسيتوسين من الهرمونات الببتيدية، وصيغته الكيميائية [ C43H66N12O12S2]، ويبلغ عدد الأحماض الأمينية المكونة له تسعة أحماض أمينية.

وقد تم إكتشافه على يد العالم هنري ديل عام 1906م، وتم التعرف على شكله الجزيئي في عام 1952م، وتبلغ الكتلة الجزيئية لهرمون الأوكسيتوسين 1007 دالتون.

ويتطلب إفراز الهرمون ترابطًا هامًا بين الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء؛ حيث يتم تصنيعه بواسطة خلايا عصبية وليس خلايا الغدد صماء.

كما يُصنَّع هرمون الأوكسيتوسين بواسطة غدة تحت المهاد، ويُخزَّن في الفص الخلفي من الغدة النخامية التي تفرزه وقت الحاجة نتيجة محفزات حسية عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، التحفيز الذي يقوم به الطفل الرضيع على ثدي أمه.