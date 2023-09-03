هل تشعر بالسقوط أثناء النوم؟.. إليك الأسباب

قد تكون من الأشخاص الذين قد عانوا من حركات جسدية متشنجة ومفاجئة توقظك من النوم، بعدما كنت بالكاد تغرق في النوم العميق.

يشعر بعض الأشخاص كأنه يسقط أثناء النوم، يحدث ذلك لمدة ثواني معدودة، يعتبر الأطباء أن هذه الحالة تحدث نتيجة الهلاوس، لكن لحسن الحظ يمكن علاجها، رغم ذلك قد تحتاج إلى استشارة الطبيب.

وفقًا لموقع “Live strong” فإن أبرز أسباب الشعور بالسقوط أثناء النوم، هو “الهلوسة التنويمية” حيث تتضمن أعراضها مايلي:-

-الشعور بالسقوط.

-الشعور بالطيران.

-سماع أصوات غير موجودة.

-تدوم لثانية أو ثانيتين فقط.

أسباب الهلوسة التنويمية

يبدو أنها تحدث عندما يكون الدماغ في حالة وعي متغيرة مثل الانتقال من الاستيقاظ إلى النوم، وفقًا لورقة بحثية صدرت في يوليو 2021 في الطب النفسي الشامل، يمكن لأي شخص أن يعاني من هلوسة النوم، لكن يبدو أن هناك عوامل معينة تجعله أكثر احتمالا، بما في ذلك القلق أو اضطرابات المزاج، والأرق، أو الخدار أو تعاطي المخدرات أو الكحول، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم “AASM”.

طرق التعامل مع الهلوسة التنويمية

يوصي أطباء أمراض النوم بضرورة اتباع طرق للهلوسة، كالتالي:

-تجنب الشاشات قبل النوم.

-تجنب الكافيين والكحول قبل النوم.

-ممارسة أنشطة مثل التأمل أو اليوجا أو كتابة اليوميات أو أي شيء يساعد على الشعور بالهدوء.

-النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.

متى تستدعي الهلوسة التنويمية الذهاب إلى الطبيب؟

-إذا كانت الهلاوس تحدث بشكل متكرر.

-إذا كانت الهلاوس تقطع النوم الجيد.

-إذا كانت الهلاوس تسبب شعورًا بالتعب أثناء النهار.

-تكون الهلوسة المتكررة أثناء النوم أحد أعراض اضطراب النوم الأساسي، مثل الخدار.