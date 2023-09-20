هل تشعر بالنعاس أثناء النهار؟.. إليك السبب

قد نشعر خلال ساعات النهار بالنعاس، على الرغم من أنه قد نام بشكل جيد وكاف في الليل، فما هو السبب وراء ذلك؟

وفقاً لما ذكرته تقارير طبية، فإن السبب الرئيسي وراء الشعور بالنعاس أثناء النهار، يعود إلى الانفعالات العاطفية التي يشعر بها الإنسان، بما في ذلك الكآبة.

وأوضحت أنه يمكن لطاقة الإنسان أن تنفد بسرعة، وذلك عندما يتعرض لكميات كبيرة من المعلومات والأخبار التي تملأ دماغه، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

وأشارت إلى أن الإنسان يمكن أن ينجح في الحفاظ على نمط صحي للنوم، إما بالامتناع عن النوم تماماً، أو بالنوم لفترات طويلة جداً، وكذلك بالامتناع عن الأكل تماماً، أو بالأكل بشكل مفرط، لافتة إلى أن هذه جميعها تعتبر أعراضاً متطرفة للاكتئاب.

ونوهت التقارير إلى أن الرغبة في النوم أثناء النهار، قد تشير أيضاً إلى وجود شيء في الحياة لا يرضي الشخص، وهو ما يجعل الدماغ يستجيب على الفور، ويحاول عزل هذا العامل المزعج.

ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة، يمكن أن يشعروا بالنعاس في النهار بشكل أكثر شيوعاً.

ومن أجل التغلب على الاكتئاب والنعاس، نصحت التقارير بالسماح للنفس بالراحة لمدة تتراوح ما بين 10- 15 دقيقة في النهار، موضحة أن ذلك سيساعد في استعادة نظام النوم، والتخلص من النعاس أثناء النهار.