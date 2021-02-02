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هل تشعر بـ “حرقة العين”؟ استشر الطبيب إذا استمرت لأكثر من 3 أيام

2 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2021 4:30 مساءً
بؤبؤ العين

بؤبؤ العين

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الشعور بحرقة العين قد يكون لها أسباب عديدة، لكن تبقى زيارة طبيب العيون هي أفضل طريقة للتخلص من الألم، وقد يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة أيضًا إلى حرقان عينيك، كذلك يمكن أن تنجم حرقة العين أيضًا عن المهيجات البيئية مثل الضباب الدخاني أو الدخان أو الغبار أو العفن أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير ويستدعي استشارة الطبيب.

وأوضحت الرابطة أن حرقان العين غالباً ما يرجع إلى إجهاد العين بسبب الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة مثلاً، أو دخول شيء غريب في العين مثل كمية من الشامبو أثناء الاستحمام أو ماء حمام السباحة المحتوي على كلور.

كما قد يرجع إلى جفاف العين بسبب ارتداء العدسات اللاصقة مثلاً، أو الحساسية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار المنزلي أو شعر الحيوانات، أو تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، أو المسكنات، أو المواد الفعالة ذات الصلة بفيتامين A.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير جفاف العين إلى بعض الأمراض مثل التهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية. وشدّدت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار الحرقان لعدة أيام مع الشعور بحساسية شديدة تجاه الضوء أو آلام بالعين أو في حالة نزول إفرازات صفراء اللون.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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