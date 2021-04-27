هل تشكل البقع الصفراء على الجلد تهديدا للجسم؟

هل لاحظت نتوءا أصفر اللون على جلدك؟ افحص قلبك بسرعة…

تظل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم.

الصورة التالية قديمة ولكنها توضح المقصود بالبقع الصفراء.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون رد فعل جلدي غريب، على سبيل المثال، ظهور زيادات صفراء صغيرة، إشارة على وجود مشاكل في هذا العضو الحيوي.

تسمى هذه الزيادات الورم الأصفر، وتعتبر زوائد جلدية حميدة، لكن في الوقت نفسه، يمكن أن تشير إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الجسم.

وقد تظهر في أي مكان من الجسم، ولكنها أكثر شيوعا في المرفقين والمفاصل والأوتار والركبتين واليدين والقدمين أو الأرداف، وفقًا لأطباء مستشفى “Mount Sinai”.

وجدت دراسة، أجريت عام 2018، أن الورم الأصفر عادة ما يكون من دون أعراض، غير أنه يمكن أن يسبب الحكة أو الألم في بعض الأحيان.

Появление ксантом на коже: безобидный симптом или серьезная угроза для организма Добавлено в Здоровьеhttps://t.co/amvZEflWGa pic.twitter.com/iqAdEiETKx — Golbis (@Golbis_Network) May 31, 2019

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت في شهر مارس/ آذار، في المجلة الطبية الصينية أن الصدفية عامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية وترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.