هل تشير الرغبة في تناول أطعمة معينة الى الإصابة بمرض قاتل؟

تظهر على الجسم أعراض وإشارات عدّة تدل على أن الشخص مصاب بأمراض معينة، وقد لا تكون هذه الأمراض بسيطة وتشكّل خطرًا على الإنسان.

وتتضمن إحدى علامات السرطان التي لم تتم مناقشتها جيدا حدوث تغييرات في وظائف التذوق. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا يثير الرغبة في تناول أطعمة معينة.

في بداية عام 2011، ذكرت صحيفة “ديلي ميل” حالة لسيدة تبلغ من العمر 59 عاما أصيبت برغبة غير عادية في تناول الخس، بحسب موقع “إكسبريس” البريطاني.

لاحظت الأم لثلاثة أطفال في وقت لاحق وجود نتوء صغير على ثديها، والذي تم تشخيصه في النهاية على أنه سرطان.

بعد فترة وجيزة من خضوعها للعلاج من المرض، ورد أن إدمانها على هذا الطعام توقف.

ومن أكثر العلامات أهميةً لإدمان الطعام فقدان السيطرة على سلوكيات الأكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة المستساغة.

هذه مشكلة شائعة بين مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج، لكن الأدلة التي تربط الإدمان على الطعام بالسرطان لا تزال نادرة، وفقا للخبراء.

في هذا الاطار، تشير “مونيكا واسرمان”، المديرة الطبية في مؤسسة Oliolusso، الى أن هناك أدلة غير مؤكدة تدعم احتمال الرغبة الشديدة في تناول الطعام كعلامة على الإصابة بالسرطان.

وعلقت قائلة: “لا توجد دراسات تدعم النظرية القائلة بأن الرغبة الشديدة في تناول الطعام تدل على السرطان”.

وتؤكد معظم الدراسات الآلية الكامنة وراء الرغبة الشديدة في العلاج الكيميائي والتي تزيد من الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات.

كذلك، يميل المرضى إلى الرغبة في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات مثل الحلويات والبطاطس والمكرونة والشوربات.

وهناك ادعاءات بأن الرغبة الشديدة في تناول السكر الناتجة عن العلاج يتم تنظيمها من خلال موت الخلايا السرطانية. نظرا لأن الخلايا تنمو بسرعة وتتكاثر بمعدلات سريعة، فإنها تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة التي تتطلب الجلوكوز.

وتحتاج الخلايا السرطانية أيضا إلى الكثير من العناصر الغذائية الأخرى؛ مثل الأحماض الأمينية والدهون. ليس فقط السكر الذي تتوق إليه، وفق مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، يوضح “ويب إم دي” أنه في حين أن جميع الخلايا في الجسم تستخدم السكر للحصول على الطاقة، فإن الخلايا السرطانية تستخدم حوالي 200 مرة أكثر.