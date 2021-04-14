هل تعانون من الأرق ... إليكم أفضل التمارين للشعور بالنعاس

تزيد أعباء العمل ومصاعب الحياة من الشعور بالتوتر خلال النهار، مما يفرض الحاجة إلى تقنيات وحيل لاستعادة الشعور بالراحة والاسترخاء.

وعلى مدار اليوم، من الطبيعي أن تشعر بالتوتر بسبب ضغوطات العمل، وعادةً ما يتولى دماغك قيادة جسمك، لذلك إذا كانت عضلاتك متوترة وتنفسك قصيرًا وضحلاً، فإن عقلك ينتقل إلى وضع الإجهاد، ويضخ الكورتيزول لإبقائك في حالة تأهب قصوى.

فيما يلي مجموعة من التمارين التي تساعدك على الاسترخاء بعد يوم عمل طويل ومجهد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الانحناء البسيط إلى الأمام

اجلس على الأرض أو على بساط مع فرد رجليك أمام جسمك. ضع كرسيًا أمامك حتى تتمكن من إراحة رأسك على مقعده، مع وضع منشفة أو وسادة مطوية فوقه. اثنِ رجلك اليمنى تجاه صدرك ثم افتح الورك الأيمن بحيث تتصل القدم اليمنى بالجزء الداخلي من ساقك اليسرى بالقرب من الفخذ.

انحني للأمام تجاه رجلك اليسرى، مع إراحة رأسك على الكرسي وذراعيك على ساقك اليسرى أو كاحلك. ابق في هذا الوضع لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم ارفع ذراعيك ببطء وكرر ذلك على الجانب الأيمن.

وضعية الاستلقاء

تستغرق هذه الوضعية حوالي خمس دقائق فقط لتوليد تأثير مفيد قوي يهدئ التنفس ويخفف من التوتر، كما أنه مفيد بعد الوجبات لتهدئة الهضم.

اجلس على الأرض مع وضع ساقيك بشكل متقاطع. احتضن الحافة القصيرة من وسادتك مقابل العجز عند قاعدة العمود الفقري. استلق على ظهرك وضع بطانية اليوجا أو منشفة تحت رأسك للحصول على الدعم.

يجب أن يكون رأسك أعلى من قلبك، وذقنك موازية للأرض. وإذا كانت ركبتاك مرتفعتان عن الأرض، فلا تتردد في وضع البطانيات أو المناشف الإضافية تحت كل ركبة حتى تسترخي ساقاك بشكل كامل.

وضعية مسند الجدار

تنظم هذه الوضعية ضغط الدم وتنعش أعضاء البطن وتحفز الدورة الدموية. اجلس على الأرض مع وضع جانبك على الحائط مع ثني ركبتيك بحيث يتم ضغط وركك الأيسر على الحائط. استدر ببطء على ظهرك بحيث تكون مؤخرتك مواجهة للحائط مع وجود كلا القدمين في الأعلى، افرد قدميك بشكل مستقيم بحيث يشكل جسمك حرف ل، مع إبقاء مؤخرتك قريبة من الجدار.

قد ترغب في وضع وسادة تحت مؤخرتك وتحت رأسك. تأكد من أن ذقنك تظل موازية للأرض، ولا تميل إلى السقف أو تضغط لأسفل على صدرك. مد ذراعيك إلى جانبك مع ثنيهما عند المرفقين بزاوية 90 درجة. أرخِ رأسك ووجهك ورقبتك وكتفيك وبطنك. تنفس، وابق في هذا الوضع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

وضعية الجثة

استلقِ على ظهرك على الأرض أو السرير بشكل مريح. أبقِ عينيك مغمضتين وافصل بين قدميك مسافة 30 سم تقريبًا. أبقِ ذراعيك بعيدًا عن جانبيك، مع توجيه راحتي اليدين لأعلى وإغلاق العينين، واترك جسدك يسترخي.

حرك انتباهك ببطء إلى كل جزء من جسمك، من ساقك اليسرى إلى قدمك اليسرى، ثم تحرك في طريقك إلى الساق والقدم اليمنى، متبوعًا بالوركين والبطن والصدر واليدين والذراعين. ثم انقل انتباهك إلى كل جزء من رأسك.

ركز على تخيل واسترخاء جميع أعضائك: دماغك، ورئتيك، وقلبك، ومعدتك، وكليتيك، وقولونك، ومثانتك. اجذب انتباهك إلى جميع حواسك الخمس، والتي ستبدأ تلقائيًا في الاستسلام. أخيرًا، ابدأ في مراقبة عقلك دون التعلق بأي فكرة معينة، بل دع الأفكار تبرز وتختفي.