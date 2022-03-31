الخميس 28 شعبان 1443 ﻫ - 31 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تعاني من تشكل طبقة بيضاء على لسانك.. أسباب خطيرة قد تكون وراء ذلك!

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 31 - مارس - 2022 8:20 مساءً
ظهور طبقة بيضاء على اللسان يكون نتيجة لتجمع طبقة من البكتيريا والخلايا الميتة

ظهور طبقة بيضاء على اللسان يكون نتيجة لتجمع طبقة من البكتيريا والخلايا الميتة

A A A
طباعة المقال

يصاب البعض بظهور طبقة بيضاء على اللسان، وهذا يكون نتيجة لتجمع طبقة من البكتيريا والخلايا الميتة على اللسان، وهذا التجمع نتيجة نمو وتضخم أو التهاب حليمات اللسان papillae.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهناك أسباب لنمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة، إليك أبرزها:

سوء نظافة الفم
غالبًا ما يكون المسبب لظهور طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم هو سوء نظافة الفم.

حيث يمكن أن تنمو الطبقة البيضاء على اللسان عندما تنتفخ النتوءات الصغيرة الموجودة على اللسان بسبب سوء الاهتمام بها، وتتراكم الفطريات والأوساخ والبكتيريا بين هذه النتوءات، جميع تلك الفطريات والأوساخ وبقايا الطعام المتجمعة بين النتوءات هي ما تجعل لون اللسان أبيضًا.

الإصابة ببعض الأمراض
ترتبط بعض الحالات الصحية بنمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم، إليك أبرزها:

1. الطلوان (Leukoplakia)
يسبب الطلوان نمو طبقة بيضاء على اللسان أو الخدين أو اللثة، ومن الجدير بالذكر أنك قد تصاب به إن كنت تدخن أو تمضغ التبغ أو تتناول الكحول، وفي معظم الأحيان تكون هذه الطبقة البيضاء غير ضارة ولكن في حالات نادرة قد تتطور إلى سرطان الفم.

2. الحزاز المسطح الفموي (Oral lichen planus)
في حالة الحزاز المسطح قد تعاني من نمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم إضافة إلى ألم اللثة، كما أنك قد تعاني من نمو التقرحات داخل فمك، وسبب الإصابة بهذه الحالة هو حدوث مشكلة في الجهاز المناعي.

3. القلاع الفموي (Oral thrush)
هو عدوى تصيب الفم والمسبب لهذه العدوى هو خميرة المبيضات (Candida)، تزداد احتمالية الإصابة بهذه العدوى إن كنت مصابًا بأحد الحالات الآتية:

داء السكري.
ضعف المناعة، بسبب الإصابة بحالة ما، مثل: فيروس نقص المناعة البشرية.
نقص فيتامين ب.
نقص الحديد.
ارتداء أطقم الأسنان.

4. الزهري (Syphilis)
مرض الزهري هو عدوى منقولة جنسيًا، قد تتسبب هذه العدوى بحدوث تقرحات في الفم وإن لم يتم علاج مرض الزهري قد تتسبب الإصابة به بتكون بقع بيضاء على اللسان تسمى بالطلوان.

أسباب أخرى
قد تؤدي مجموعة أخرى من الأسباب للإصابة بطبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة، إليك أبرزها:

جفاف الفم.
تهيج الفم واللسان، نتيجة لحواف الأسنان الحادة أو بسبب أدوات طبيب الأسنان.
التدخين.
شرب الكحول.
تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: المضادات الحيوية.

طرق علاج نمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة
قد لا يحتاج نمو طبقة بيضاء على اللسان أي علاج، فغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه وقد يساعد تنظيف اللسان بالفرشاة والإكثار من شرب الماء في تنظيف اللسان من البكتيريا وبقايا الطعام العالقة عليه، وإن لم يختفي من تلقاء نفسه واحتجت للعلاج سيختلف العلاج حينها تبعًا للمسبب، وقد يصف لك الطبيب أحد العلاجات الآتية:

الكورتيكوستيرويد المستنشق أو غسولات الفم المصنوعة من حبوب الستيرويد المذابة بالماء في الحالات الشديدة من الحزاز الفموي.
الأدوية المضادة للفطريات، ويتم وصف هذه الأدوية لعلاج القلاع الفموي.
المضادات الحيوية، تستخدم المضادات الحيوية وخاصة البنسلين إن كان المسبب هو مرض الزهري.

متى عليك مراجعة الطبيب؟
إن كنت تعاني فقط من ظهور طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة دون أي أعراض أخرى فليس هناك ضرورة لمراجعة الطبيب، ولكن إن استمر وجود هذه الطبقة لمدة تزيد عن أسبوعين فعليك حينها مراجعة الطبيب.

كما يستدعي وجود أحد الأعراض الآتية مراجعة الطبيب أيضًا:

لسان مؤلم.
تقرحات شديدة في الفم.
صعوبة في المضغ أو البلع.
صعوبة في التحدث.
الحمى.
فقدان الوزن.
الطفح الجلدي.

    المزيد من الصحة

    ما الفرق بين الكوليسترول الضار والنافع؟.. اختصاصية أمراض قلب تُجيب
    التعرق أحد المؤشرات على إصابتك بحالة صحية ما
    7 أعراض يمر بها جسدك عندما تلاحظ زيادة في التعرق.. ما هي؟
    وجبة فطور
    لوجبة فطور تساعد على تحسين صحة القلب.. إليك هذه الأطعمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هل التأخر في غسيل السيارة يؤثر عليها سلبًا؟
    القاضي محمد بري مُعايناً مكان الجريمة
    جريمة مروعة… قتلت طفلها في “السيفون” لإخفاء فعلتها
    الدولار
    انخفاض جديد للدولار الأسود… فكم بلغ؟