هل تعاني من تشكل طبقة بيضاء على لسانك.. أسباب خطيرة قد تكون وراء ذلك!

ظهور طبقة بيضاء على اللسان يكون نتيجة لتجمع طبقة من البكتيريا والخلايا الميتة

يصاب البعض بظهور طبقة بيضاء على اللسان، وهذا يكون نتيجة لتجمع طبقة من البكتيريا والخلايا الميتة على اللسان، وهذا التجمع نتيجة نمو وتضخم أو التهاب حليمات اللسان papillae.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فهناك أسباب لنمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة، إليك أبرزها:

سوء نظافة الفم

غالبًا ما يكون المسبب لظهور طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم هو سوء نظافة الفم.

حيث يمكن أن تنمو الطبقة البيضاء على اللسان عندما تنتفخ النتوءات الصغيرة الموجودة على اللسان بسبب سوء الاهتمام بها، وتتراكم الفطريات والأوساخ والبكتيريا بين هذه النتوءات، جميع تلك الفطريات والأوساخ وبقايا الطعام المتجمعة بين النتوءات هي ما تجعل لون اللسان أبيضًا.

الإصابة ببعض الأمراض

ترتبط بعض الحالات الصحية بنمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم، إليك أبرزها:

1. الطلوان (Leukoplakia)

يسبب الطلوان نمو طبقة بيضاء على اللسان أو الخدين أو اللثة، ومن الجدير بالذكر أنك قد تصاب به إن كنت تدخن أو تمضغ التبغ أو تتناول الكحول، وفي معظم الأحيان تكون هذه الطبقة البيضاء غير ضارة ولكن في حالات نادرة قد تتطور إلى سرطان الفم.

2. الحزاز المسطح الفموي (Oral lichen planus)

في حالة الحزاز المسطح قد تعاني من نمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة في الفم إضافة إلى ألم اللثة، كما أنك قد تعاني من نمو التقرحات داخل فمك، وسبب الإصابة بهذه الحالة هو حدوث مشكلة في الجهاز المناعي.

3. القلاع الفموي (Oral thrush)

هو عدوى تصيب الفم والمسبب لهذه العدوى هو خميرة المبيضات (Candida)، تزداد احتمالية الإصابة بهذه العدوى إن كنت مصابًا بأحد الحالات الآتية:

داء السكري.

ضعف المناعة، بسبب الإصابة بحالة ما، مثل: فيروس نقص المناعة البشرية.

نقص فيتامين ب.

نقص الحديد.

ارتداء أطقم الأسنان.

4. الزهري (Syphilis)

مرض الزهري هو عدوى منقولة جنسيًا، قد تتسبب هذه العدوى بحدوث تقرحات في الفم وإن لم يتم علاج مرض الزهري قد تتسبب الإصابة به بتكون بقع بيضاء على اللسان تسمى بالطلوان.

أسباب أخرى

قد تؤدي مجموعة أخرى من الأسباب للإصابة بطبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة، إليك أبرزها:

جفاف الفم.

تهيج الفم واللسان، نتيجة لحواف الأسنان الحادة أو بسبب أدوات طبيب الأسنان.

التدخين.

شرب الكحول.

تناول بعض أنواع الأدوية، مثل: المضادات الحيوية.

طرق علاج نمو طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة

قد لا يحتاج نمو طبقة بيضاء على اللسان أي علاج، فغالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه وقد يساعد تنظيف اللسان بالفرشاة والإكثار من شرب الماء في تنظيف اللسان من البكتيريا وبقايا الطعام العالقة عليه، وإن لم يختفي من تلقاء نفسه واحتجت للعلاج سيختلف العلاج حينها تبعًا للمسبب، وقد يصف لك الطبيب أحد العلاجات الآتية:

الكورتيكوستيرويد المستنشق أو غسولات الفم المصنوعة من حبوب الستيرويد المذابة بالماء في الحالات الشديدة من الحزاز الفموي.

الأدوية المضادة للفطريات، ويتم وصف هذه الأدوية لعلاج القلاع الفموي.

المضادات الحيوية، تستخدم المضادات الحيوية وخاصة البنسلين إن كان المسبب هو مرض الزهري.

متى عليك مراجعة الطبيب؟

إن كنت تعاني فقط من ظهور طبقة بيضاء على اللسان ورائحة كريهة دون أي أعراض أخرى فليس هناك ضرورة لمراجعة الطبيب، ولكن إن استمر وجود هذه الطبقة لمدة تزيد عن أسبوعين فعليك حينها مراجعة الطبيب.

كما يستدعي وجود أحد الأعراض الآتية مراجعة الطبيب أيضًا:

لسان مؤلم.

تقرحات شديدة في الفم.

صعوبة في المضغ أو البلع.

صعوبة في التحدث.

الحمى.

فقدان الوزن.

الطفح الجلدي.