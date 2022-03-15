هل تعاني من ظهور الكدمات المفاجئة على جسمك.. إليك أسباب ذلك

تحدث الكدمات، عندما يتعرض جسم الإنسان لتمزق في الأوعية الدموية الصغيرة تحت الجلد، وفي معظم الأحيان ان تسرب الدم إلى الأنسجة تحت الجلد يتسبب ذلك بظهور اللون الأسود والأزرق.

وتصنف أنواع الكدمات والبقع الدموية تحت الجلد: (الكدمات تحت الجلد – الكدمات داخل العضل – الكدمات بالعظم).

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن هناك العديد من الأمور التي تصنف ضمن قائمة مسببات الكدمات المفاجئة في الجسم، ونذكر منها ما يلي:

1- التقدم بالعمر

مع تقدم الإنسان بالعمر تصبح فرصة ظهور كدمات مفاجئة في الجسم أكبر، وذلك لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف كما أن الجلد يصبح أرق. لذا قد تلاحظ ظهور هذه الكدمات بسهولة كلما تقدمت بالعمر وبشكل متكرر أكثر.

2- الوراثة

وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بها.

3- تناول بعض الأدوية

من أبرز أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم، تناول بعض أنواع الأدوية ومن أهمها مضادات التخثر، مضادات الإلتهاب غير الستيرويدية والكورتيكوستيرويدات.

إضافًة إلى ذلك قد تسبب بعض الأدوية ضعف أو تغيير في الأوعية الدموية الدقيقة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكدمات ومن بينها مضادات الاكتئاب.

كما أشارت بعض الدراسات أن بعض المكملات الغذائية مثل زيت السمك والثوم والجينسنغ عوامل تزيد النزيف وبالتالي تزيد من ظهور كدمات مفاجئة.

4- الإفراط في تناول الكحول

يعتبر الإفراط في تناول الكحول من أكثر الأمور التي تلحق الضرر في صحة الكبد وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد.

حيث تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، بالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

5- الإصابة بأحد اضطرابات النزف

تعتبر اضطرابات النزف مثل مرض الناعور أو قلة الصفحيات أو نقص العامل الخامس من أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم، لأنها تؤثر على قدرة تميع الدم وتجلطه.

الأشخاص المصابين بهذا النوع من الأمراض عليهم تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب وذلك لحماية صحتهم من أي مضاعفات محتملة.

6- نقص الفيتامينات

من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات. حيث تلعب بعض الفيتامينات دورًا في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.

من أهم الفيتامينات التي قد يسبب نقصانها ظهور الكدمات بسهولة في الجسم:

فيتامين ج.

فيتامين ك.