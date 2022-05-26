هل تعتبر الحبوب المنومة آمنة؟

الأرق وقلة النوم يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وقال الدكتور الهندى سوبهاش شاندرا، الأستاذ المساعد، الطب الباطني، مستشفى أمريتا، كوتشي، إن الأرق هو اضطراب شائع جدًا حيث يتراوح معدل الإصابة به بين 10-30 ٪ من السكان بسبب المستويات العالية من الإجهاد التي يعاني منها الجميع، فإن الأرق آخذ في الارتفاع يحدث ذلك لأسباب مختلفة ، بعضها جسدي وبعضها عقلي وأحيانًا بدون أي سبب، يمكن أن تؤدي المشكلات الجسدية مثل الألم والارتباك واختلال وظائف الكبد وضيق التنفس في الليل وزيادة التبول ليلاً إلى اضطرابات النوم.

لمن توصف الحبوب المنومة؟

في حين أن الحبوب المنومة قد تبدو العلاج الأمثل لسوء النوم ، ولكن لها آثار جانبية ويجب تجنب الحبوب المنومة قدر الإمكان، ويسمح فقط لأولئك الذين أصيبوا بمرض طبي أو جراحة أو صدمة يعانون من ألم لا يطاق.

أضاف الدكتور شاندرا، أنه يمكن علاج المرضى الذين يعانون من ضغوط حديثة تسبب القلق واضطراب النوم لبضعة أيام باستخدام الحبوب المنومة، المرضى الذين يعانون من إعاقات شديدة في التنفس وأولئك الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للتخدير لفترات طويلة من الحبوب المنومة لا يتم إعطاؤهم هذه الأدوية إلا بحذر وعند الضرورة القصوى؛ على سبيل المثال المرضى الذين يعانون من ضعف الكبد ، والخلل الكلوي ، ومشاكل داخل الجمجمة .

ماذا يحدث للجسم من كثرة استخدام الحبوب المنومة؟

الاستهلاك المفرط لهذه الأقراص بعد الجرعة الموصوفة هو سوء تصرف ممكن يؤدى للإدمان، هذه أدوية ضارة وقد تسبب النعاس والصداع والإمساك أو الإسهال والتشوهات العصبية وضعف العضلات وفقدان الرغبة الجنسية والعديد من الآثار الجانبية.

يجب ألا يشارك الأشخاص أبدًا الحبوب المنومة الموصوفة لمشكلة النوم نظرًا لوجود أنواع مختلفة من الحبوب المنومة ذات الآثار الجانبية، وما هو الدواء لشخص ما قد يتحول إلى ضار لشخص آخر اعتمادًا على حالته الطبية الموجودة مسبقًا ، وظائف الكلى ، وظائف الكبد وغيرها من المعلومات، قد توجد أيضًا تفاعلات دوائية مع أدوية لذلك ، من الضروري دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول الحبوب المنومة لمعرفة الأقراص الأكثر أمانًا بالنسبة لك.

هل الحبوب المنومة غير ضارة؟

تعتبر الحبوب المنومة مثل الأدوية الأخرى ويمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح وبالتالي يجب استخدامها فقط وفقًا للجرعة والمدة التي يحددها الطبيب.

هل الحبوب المنومة تسبب الإدمان؟

نعم ، الحبوب المنومة تسبب الإدمان إذا تم استخدامها لأكثر من أسبوعين إلى شهر واحد، ومن ثم لا ينصح باستخدام الحبوب المنومة على المدى الطويل إلا إذا تم تحديد ذلك طبيا.