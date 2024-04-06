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هل تعرف ما هي متلازمة "فون ويلبراند"؟

منذ ساعة واحدة
متلازمة "فون ويلبراند"

متلازمة "فون ويلبراند"

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أفادت جمعية الهيموفيليا الألمانية بأن ‫متلازمة “فون ويليبراند” (Von Willebrand Syndrome) هي اضطراب وراثي في ‫تخثر الدم يؤدي إلى حدوث النزيف بسهولة أكبر، ولفتت إلى أنه تمت تسمية ‫هذه المتلازمة على اسم الطبيب الفنلندي إريك فون ويلبراند الذي يعد ‫أول من قام بتشخيصها.

‫وأضافت الجمعية أن المصابين بهذه المتلازمة لديهم نقص في ما يسمى عامل ‫”فون ويلبراند” أو أن هذا العامل لا يعمل بشكل صحيح بسبب وجود خلل، ‫موضحة أن هذا العامل عبارة عن بروتين يلعب دورا مهما في تخثر الدم، حيث ‫إنه يضمن أن تتجمع خلايا الدم معا وتتخثر في حالة حدوث نزيف.

‫وأضافت الجمعية أنه إلى جانب العامل الوراثي قد ترجع متلازمة “فون ‫ويلبراند” إلى أسباب أخرى، مثل قصور الغدة الدرقية وتكوّن أجسام مضادة لعامل “فون ويلبراند”، وتركيب صمام صناعي ‫للقلب، خاصة الصمام الأبهري. ‫

أعراضها:
‫وبطبيعة الحال، تتمثل أعراض متلازمة “فون ويلبراند” في نزيف الأنف ‫والكدمات والحيض الشديد لدى المرأة.

ويتم علاج متلازمة “فون ويلبراند” بالأدوية التي تساعد على تخثر ‫الدم، في حين يحظر على المرضى تناول أدوية سيولة الدم مثل الأدوية ‫المحتوية على حمض “أسيتيل الساليسيليك”.

    المصدر :
  • الجزيرة

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