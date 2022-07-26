هل تعلم أن الدماغ يجمع الألم والربح في منطقة واحدة؟

تخيل أن تضطر إلى الاختيار مراراً وتكراراً بين ما تستمتع بفعله ويسبب لك ربحاً، وما قد يسبب لك الألم سواء كان جسدياً أو عاطفياً، فإذا كنت تعيش مع حالات مثل الاكتئاب أو القلق أو الألم المزمن، فمن المحتمل أن تكون معتاداً على اتخاذ هذه الخيارات الصعبة على أساس يومي أو أسبوعي، لكن من المدهش أنه لا يُعرف سوى القليل عن مناطق الدماغ التي تشارك في اتخاذ قرارات من هذا النوع.

وخلال دراسة نشرت بدورية «بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، أعلن باحثون من جامعة مكغيل الكندية، أن منطقة تسمى «المخطط البطني»، تلعب دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر باختيارات في المستقبل حول الألم، مقابل الربح والمتعة.

ومن المثير للاهتمام، أن هذه المنطقة من الدماغ تم تحديدها بالفعل، على أنها تشارك في التحفيز والمكافآت، لكن لم يشر أحد من قبل إلى ارتباطها بالألم، ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تطوير علاجات لمجموعة من الاضطرابات السلوكية.

ولمعرفة مناطق الدماغ التي تم تنشيطها أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بالألم والربح في المستقبل، طُلب من المشاركين في الدراسة اتخاذ خيارات، بسرعة كبيرة، تتضمن قدرا معيناً (عشوائياً) من الألم، مقابل مبلغ معين (عشوائي) يمثل الربح أو العكس.

وعندما طُلب من المشاركين الاختيار بشكل متكرر (كانت هناك 100 تجربة) بين العروض الناجحة للألم أو الربح، واستخدم الباحثون مسحاً للدماغ لمراقبة مناطق النشاط الدماغي، ليكتشفوا أنه رغم ارتباط العديد من مناطق الدماغ المختلفة بألم أو عروض ربحية في المستقبل، فإن هناك منطقة معينة واحدة، وهي المخطط البطني، التي يتم تنشيطها أو تعطيلها بشكل منهجي كدالة للألم أو المكافآت المستقبلية.

وباستخدام خوارزميات التعلم الآلي، تمكن الباحثون من تحديد أنماط نشاط الدماغ التي سمحت لهم ليس فقط بالتنبؤ بمستويات الألم والمكافأة المعروضة، لكن أيضاً ما إذا كان المشاركون سيقبلون أو يرفضون هذه العروض أم لا، وكانوا في الواقع، يشاهدون الدماغ يتخذ قرارات بين الألم والربح.

يقول ماثيو روي، الأستاذ المساعد في قسم علم النفس في جامعة ماكغيل، والمؤلف الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة: «كان الأمر أشبه برؤية مفتاح باهت يتحرك لأعلى أو لأسفل، اعتماداً على ما إذا كان الألم أو الربح معروضاً».

ويضيف: «وجدنا أنه عندما كان المال معروضاً، كما هو متوقع، زاد النشاط في المخطط البطني، لكن الشيء المثير للاهتمام هو أن النشاط في نفس المنطقة من الدماغ انخفض بما يتناسب مع الألم المعروض».