هل تعلم أن الطعام قليل الدسم يجعلك أكثر جوعاً؟!

بعتبر معظم أخصائيو التغذية والأشخاص الذين يهتمون بوزنهم وصحتهم أنّ وجبة خفيفة صحية قليلة الدسم هي أكثر فعالية من عدم تناول الطعام على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن الخبراء يؤكدون أن ذلك قد يجعلهم في الواقع يشعرون بالجوع.

وذلك لأنّ العلامات مثل ‘صحية’ و ‘قليل الدسم’ يمكن أن تجعل الناس يعتقدون أنهم حُرموا من وجبة أكثر شبعاً وأكثر إرضاءً.

يمكن أن يكون التأثير النفسي لهذا الشعور بالضياع قوياً لدرجة أنه يمكن أن يزيد من شهية الشخص أكثر مما لو لم يأكل شيئاً.

وقال الكاتب العلمي ديفيد روبسون أنّ النتائج يمكن أن تفسر سبب صعوبة اتباع نظام غذائي، لأنّ الأمر يبدو كما لو أنّ عقلك يعمل ضدك.

معظم الناس الذين كانوا على نظام غذائي سوف يدركون الشعور بالجوع بعد تناول شيء يوصف بأنه صحي.

وقال روبسون ل New Scientist Live: “يخلق الملصق الصحي توقّع الحرمان وعدم الحصول على ما يكفي من الطعام.”

وأضاف روبسون: أنه من أجل الشعور بحرمان أقلّ، على الأشخاص تجنب الأطعمة الخفيفة وإضافة التوابل والنكهات القوية لوجباتهم.

وإلا فإنّ آلام الجوع، التي تصدر من دماغك والتي تخبرك أنّ الطعام الصحي لم يشبعك بشكل صحيح ستجعلك أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة.

وأشار إلى أنه في كثير من الحالات، يكون الغذاء الصحي في الواقع أكثر ملئاً لأنه يحتوي على المزيد من الألياف، مما يجعل الناس راضين لفترة أطول. في عام 2010، أعطى باحثون من جامعة شيكاغو 51 شخصاً إما قطعة بروتين أو لا شيء يأكلونه، ثم طلبوا منهم تقييم جوعهم.

أولئك الذين تمّ إخبارهم أنّ الوجبة التي تناولوها كانت صحية وتحتوي على البروتين والفيتامينات والألياف، شعروا بالجوع أكثر من أولئك الذين أُخبروا أنها كانت لذيذة جداً وأولئك الذين لم يتمّ إعطاؤهم شيئاً.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة ييل عام 2011 أنّ الأشخاص الذين تناولوا اللبن المخفوق الذي يحتوي على 380 سعرة حرارية وقيل لهم أنه كان يحتوي على 140 سعرة حرارية كانوا أكثر جوعاً من أولئك الذين قيل لهم أنه كان يحتوي على 620 سعرة حرارية.

قال روبسون، مؤلف كتاب The Expectation Effect: ‘المفتاح هو التركيز على الاستمتاع خلال الأكل.”