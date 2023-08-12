هل تعلم كم يحوي صحن "الفشار" من الفوائد الصحية؟

على الرغم من أنه عادة ما يعتبر وجبة خفيفة أساسية في مسرح السينما، إلا أنه يُنظر إليه أيضًا على أنه خيار جيد للوجبات الخفيفة.

ووفقاً لموقع “health” فإن الفشار يحتوي على بعض الفوائد الصحية المحتملة مثل تزويدك ببعض الفيتامينات والمعادن. هناك أيضًا مكونات أخرى قد تضيف عناصر غذائية أخرى إلى الطعام، مثل الزيت المستخدم أو أي توابل مضافة.

التغذية المرتبطة بالفشار

بشكل عام، كوب من الفشار غير المملح يحتوي على ما يلي:

السعرات الحرارية: 30 سعرة حرارية

الدهون: 1 جرام

الكوليسترول: 0 ملليغرام

الصوديوم: 1 ملليغرام

الكربوهيدرات: 6.23 جرام

الألياف: 1.21 جرام

البروتين: 1 جرام

الفوائد الصحية للفشار

الذرة (حتى في شكلها المنقط) هي حبة كاملة. وتعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا مهمًا للفيتامينات والمعادن والألياف الرئيسية. حيث تحتوي الذرة على وجه الخصوص على عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A، B، E.

يحصل الأمريكيون على 17٪ من استهلاكهم من الحبوب الكاملة من الفشار. كما أن الأشخاص الذين يتناولون الفشار يستهلكون أيضًا حبوبًا كاملة وأليافًا أكثر من الأشخاص الذين لا يتناولونها. قد يحصل مستهلكو الفشار أيضًا على 12٪ من إجمالي تناول مادة البوليفينول، وهي مركبات يمكن أن يكون لها خصائص مضادة للأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول الحبوب الكاملة مرتبط بتقليل الالتهاب وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية، منها مرض القلب التاجي، والسكري، وضغط دم مرتفع، وبعض أنواع السرطان. وقد تم ربط تناول الحبوب الكاملة بمؤشر كتلة الجسم المنخفض (BMI) وتقليل دهون البطن.

هل الفشار صحي؟

يمكن أن يكون الفشار، في شكله الأساسي، صحيًا بمفرده. شيء واحد يجب ملاحظته هو أحجام الأجزاء. عادةً ما يكون حجم حصة الفشار من ثلاثة إلى ثلاثة أكواب ونصف للفرد الواحد، ولكن من السهل تناول كيس كامل الحجم في جلسة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب الصوديوم الإضافي في احتباس السوائل مما يؤدي إلى الانتفاخ.

إضافة إلى ذلك، قد تخلق المكونات المستخدمة في صنع الفشار أو عملية التعبئة فرصًا للحصول على المزيد من العناصر الغذائية أو الفوائد من الوجبة الخفيفة.

تتمثل إحدى مزايا صنع الفشار بنفسك على الموقد في أنه يمكنك استخدام زيت عالي الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، أو تفجيره بالهواء – باستخدام فوَّارة بالهواء الساخن أو في كيس ورقي في الميكروويف – ثم رشه بالزيت الصحي. يمكنك أيضًا اختيار خيارات الفشار التي لا تستخدم الزيت على الإطلاق.

انتبه للتوابل

تُستخدم توابل وإضافات مختلفة لتذوق الفشار أيضًا. في الفشار المعبأ، قد تكون التوابل بسيطة مثل ملح البحر والفلفل الأسود. وقد تشمل المكونات الأخرى مكونات الألبان التقليدية، مثل الزبدة والجبن. وهناك المزيد من خيارات الفشار، مثل غلاية الذرة، متبلة أيضًا بالسكر أو المحليات الأخرى.

ومع ذلك، إذا كنت تقوم بصنع الفشار بنفسك، فيمكنك الإبداع مع إضافات أخرى مثل:

فواكه مجففة خالية من المواد الحافظة

المكسرات أو البذور

توابل إيطالية أو توابل شيبوتل

الكركم والفلفل الأسود

القرفة ومسحوق الكاكاو

قد يؤدي استخدام هذه الطبقة إلى زيادة كمية بعض العناصر الغذائية التي تستهلكها. على سبيل المثال، يمكن أن تضيف المكسرات أو التوابل إلى محتوى الفشار المضاد للأكسدة. إلى جانب ذلك، يتيح لك الإصدار المنزلي التحكم في كمية الملح التي تضيفها.