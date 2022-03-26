هل تعلم ماذا يحدث إذا شربت الكثير من الماء؟

كل خلية في الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح، ومع ذلك فإن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء وعواقب صحية خطيرة، وشرب الماء بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى مرض يعرف باسم “تسمم الماء”، والذي قد يؤدي إلى الوفاة وعلى الرغم من أن شرب كمية كافية من الماء يومياً يجلب العديد من الفوائد للصحة، إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة معرفة الكمية الكافية من الماء يومياً لضمان الحصول على هذه الفوائد.

ومن الصعب شرب الكثير من الماء عن طريق الصدفة ولكن يمكن أن يحدث ذلك، عادةً نتيجة الإفراط في الماء أثناء الأحداث الرياضية أو التدريبات المكثفة، أعراض تسمم الماء عامة يمكن أن تشمل الارتباك والغثيان والقيء، في حالات نادرة يمكن أن يسبب تسمم الماء تورماً في الدماغ ويؤدي إلى الوفاة.

ما هو تسمم الماء؟

يُعرف تسمم الماء أيضاً بالتسمم المائي، وتسمم الماء هو اضطراب من وظائف المخ الناجمة عن شرب الكثير من الماء، يؤدي القيام بذلك إلى زيادة كمية الماء في الدم هذا يمكن أن يخفف الشوارد، وخاصة الصوديوم في الدم.

إذا انخفضت مستويات الصوديوم عن 135 ملي مول لكل لتر “مليمول / لتر”، يشير الأطباء إلى المشكلة على أنها نقص صوديوم الدم.

يساعد الصوديوم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها، عندما تنخفض مستويات الصوديوم بسبب الاستهلاك المفرط للمياه، تنتقل السوائل من الخارج إلى داخل الخلايا، مما يؤدي إلى تضخمها عندما يحدث هذا لخلايا الدماغ ويمكن أن يكون خطيراً ومهدداً للحياة، وينتج تسمم الماء عن شرب الكثير من الماء، فالماء الزائد يخفف الصوديوم في الدم ويسبب تحرك السوائل داخل الخلايا، مما يؤدي إلى انتفاخها.

مخاطر الإفراط في شرب الماء :

عندما يستهلك الشخص كمية زائدة من الماء وتبدأ الخلايا في دماغه في الانتفاخ، يزداد الضغط داخل جمجمته، يتسبب هذا في ظهور الأعراض الأولى لتسمم الماء، والتي تشمل:

– الصداع

– غثيان

– التقيؤ

يمكن أن تؤدي حالات التسمم الشديد بالماء إلى أعراض أكثر خطورة مثل:

– النعاس

– ضعف العضلات أو التشنج

– زيادة ضغط الدم

– رؤية مزدوجة

– ارتباك

– عدم القدرة على تحديد المعلومات الحسية

– صعوبة في التنفس

يسمى تراكم السوائل في الدماغ بالوذمة الدماغية، يمكن أن يؤثر ذلك على جذع الدماغ ويسبب خللاً في وظائف الجهاز العصبي المركزي، في الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب تسمم الماء في حدوث نوبات وتلف في الدماغ وغيبوبة وحتى الموت.

شرب الكثير من الماء يمكن أن يزيد الضغط داخل الجمجمة، يمكن أن يسبب هذا أعراضاً مختلفة وفي الحالات الشديدة، يصبح قاتلاً.

ما الذي يمكن أن يسبب تسمم الماء؟

تسمم المياه أمر نادر الحدوث، ومن الصعب جداً استهلاك الكثير من الماء عن طريق الصدفة، ومع ذلك يمكن أن يحدث كانت هناك العديد من التقارير الطبية عن الوفاة بسبب الإفراط في تناول الماء، يؤثر تسمم الماء بشكل شائع على الأشخاص المشاركين في الأحداث الرياضية أو تدريبات التحمل، أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية مختلفة.

كم تحتاج من الماء؟

بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، لا توجد إرشادات رسمية حول مقدار الماء الذي يحتاجه الشخص لشربه كل يوم.

يختلف المقدار الصحيح اعتماداً على عوامل مثل وزن الجسم، ومستوى النشاط البدني، والمناخ، وما إذا كانوا يرضعون.

في عام 2004، أوصت الأكاديمية الوطنية للطب بأن تستهلك النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا حوالي 2.7 لتراً يومياً والرجال من نفس العمر حوالي 3.7 لتر يومياً، لا يزال بعض الأشخاص يتبعون قاعدة 8 × 8، التي توصي بشرب ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يومياً، ومع ذلك لم يكن هذا على أساس البحث.

الاعتماد على العطش قد لا يصلح للجميع، قد يحتاج الرياضيون وكبار السن والنساء الحوامل، على سبيل المثال، إلى شرب المزيد من الماء كل يوم، لتقدير الكمية المناسبة، يمكن أن يساعد في النظر في السعرات الحرارية، إذا كان الشخص يحتاج إلى 2000 سعر حراري يومياً فيجب أن يستهلك أيضاً 2000 ملليلتر من الماء يومياً.