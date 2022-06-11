هل تعلم ما هي ماء الشمس السحرية؟.. اليكم التفاصيل

الشمس هي العنصر الطبيعي الأبرز الذي يمد الجسم بواحد من الفيتامينات الهامة التي تساعد على الحصول على صحة مثالية، فإذا كنت تعاني من نقص فيتامين “د” والذي ينتج عنه الكثير من المشكلات الصحية مثل هشاشة العظام والتعب المزمن فتكون النصيحة الأهم لك، هي التعرض إلى أشعة الشمس ولكن هل تعلم أهمية ماء الشمس.

فمع أهمية إشاعة الشمس للصحة تحول معها دورها من مصدر رئيسي للضوء والحرارة وعنصر هام في استكمال الحياة على الأرض، إلى كونها أحد طرق علاج الكثير من المشكلات الصحية وهو ما منحها أهمية كبيرة في علم “الأيورفيدا”، ذلك النظام الطبي الهندي التقليدي الذي ظهر منذ آلاف السنين ويعني “علم الحياة”.

ومع هذا الدور الهام الذي تلعبه أشعة الشمس في صحة الإنسان وكونها ضرورية لتلبية احتياجات الجسم من فيتامين “د”، هل سمعت من قبل عن المياه المشحونة بالشمس؟ يبدو أنه مصطلح له واقع جديد على الأذن ولكن تعد تلك المياة بمثابة الجرعة السحرية لعلم الحياة، والتي تساعد على حل الكثير من المشكلات الصحية بحسب موقع “indian express”.

وتساعد المياه التي تعرضت لأشعة الشمس لمدة 8 ساعات او اكثر وأصبحت مشحونة بأشعة الشمس في حل الكثير من المشكلات الصحية، بحسب علم الحياة فهي تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، والتي تمنع المشاكل الصحية وتحافظ على نضارة البشرة.

فإذا كنت تعاني من نقص في الطاقة على مدار اليوم ويؤثر ذلك بشكل سلبي على أدائك للمهام اليومية فعليك أن تفكر في شرب المياه المشحونة بأشعة الشمس، فهي تساعد على مد الجسم بالطاقة اللازمة كما أنها تعد عنصر فعال ومفيد لصحة البشرة من خلال المساعدة في معالجة مشاكل الجلد الشائعة مثل الطفح الجلدي والاحمرار وما يعني المحافظة على بشرتك متألقة.

كما يعمل ماء الشمس على حل مشاكل العين كونها تمتلك خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويساعد على منع حدوث أي التهابات في العين وما يزيد من أهمية ماء الشمس هي كونها مصدر طبيعي لا يمتلك آثار جانبية قد تضر بالصحة.