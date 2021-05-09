هل تفضل العيش في المدينة؟ قد تكون مختل عقلياً

تظهر دراسة أن سكان المدينة الذين يفضلون الحياة الصاخبة على هدوء الريف يسجلون درجات عالية لسمات اختلال الشخصية النفسية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد العلماء أيضاً أن الأشخاص الذين لا يشعرون بأي صلة مع الطبيعة هم أكثر عرضة لسمات الشخصية “المظلمة”.

يرتبط التواجد في الطبيعة منذ فترة طويلة ارتباطاً قصصياً بتحسين الصحة العقلية ، والدراسات الحديثة الآن تدعم هذا الأمر.

تقول جمعية الصحة العقلية الخيرية أن قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يخفف من مشاكل مثل القلق والاكتئاب.

قام علماء النفس الشرعيون في جامعة ديربي بتقييم البيانات من دراستين مختلفتين لما مجموعه 500 بريطاني.

طلب من الناس الإجابة عن المكان الذي يفضلون العيش فيه، المناطق الحضرية أو الضواحي أو المناطق الريفية.

كما أكملوا استبيانات لتحديد نوع شخصيتهم وسماتهم، بالإضافة إلى ارتباطهم بالطبيعة.

وأظهرت بيانات الأفراد الذين لديهم شخصية يحكمها ما يسمى ب “ثالوث الظلام” ، والتي تتضمن المكيافيلية، النرجسية والاعتلال النفسي، بأنه لديهم عدد قليل من التعاملات مع الطبيعة.

وقال الدكتور دين فيدو من جامعة ديربي ، مؤلف الدراسة ، لـ PsyPost: “عبر دراساتنا ، أثبتنا وجود علاقة بين العلاقة مع الطبيعة والاعتلال النفسي.”

ويضيف أن كل شخص لديه ميول اعتلال نفسي إلى حد ما، لكن المستوى يختلف من شخص لآخر.

وقال الدكتور فيدو: “على عكس ما يصور لنا الإعلام، فإنّ الاعتلالات النفسية ليست دائماً منحرفة وخطيرة في طبيعتها”.

“في الواقع ، كثير من الناس الذين يظهرون درجات عالية من صفات الاعتلال النفسي يعملون في مجالات الطب (على سبيل المثال ، الجراحين) والجيش بسبب قدرتهم على البقاء هادئين، ويعملون تحت الضغط ويمكنهم إصدار الأحكام التي لا تستند إلى العاطفة.

ولكن في حين يكشف البحث ويثبت تفضيل الأشخاص الذين يعانون من سمات نفسية للمدن على المناطق الريفية، يبقى السبب في ذلك مجهولاً.

وكتب الباحثون في ورقتهم التي نشرت في مجلة علم النفس البيئي: “بالنظر إلى التدخلات التي أظهرت أن الترابط الطبيعي يمكن تحسينه ، خاصة لدى أولئك الذين لديهم ارتباط أقل وفي البيئات الحضرية ، يجب استكشاف الدور المحتمل لتدخلات الترابط الطبيعي في مجموعات الطب الشرعي”.