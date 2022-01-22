السبت 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 22 يناير 2022 |
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هل تنامون كثيرًا؟ إحذروا هذه المخاطر!

منذ 6 ساعات
أضرار كثرة النوم

أضرار كثرة النوم

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غالبًا ما نسمع عن ضرورة النوم جيدًا كل ليلة من أجل الحفاظ على صحة جسدية وعقلية سليمة، ولكن هل سمعت بأضرار كثرة النوم؟

قد يظهر الإفراط في النوم مشاكل عدّة ينذر الجسم بها بهذه الطريقة. ومن بينها مشاكل الغدة الدرقية، أمراض القلب، توقف التنفس أثناء النوم، الاكتئاب، حالة الخدار، بعض الأدوية، اضرار كثرة النوم والمضاعفات.

وقد يتسبب النوم الزائد في حدوث المشاكل التالية: القلق، الشعور بطاقة منخفضة، مشاكل في الذاكرة. بالإضافة إلى الصداع، البدانة، داء السكري، ألم في الظهر، زيادة خطر الموت.

قد يكون الأشخاص الذين يفرطون في النوم أيضًا أكثر عرضة لحوادث السيارات. لذا، توخي الحذر دائمًا عند القيادة إذا كنت تعانين من النعاس المفرط.

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