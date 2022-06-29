هل تناول الماء يتسبب في زيادة الوزن؟

أوضح التقرير المنشور عبر موقع “livestrong” و”health”، أن بعض الأشخاص بالرغم من اتباعهم لحميات غذائية هادفة للتخلص من الوزن الزائد، يتعرضون لزيادة الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف اذا كان الماء يزيد وزن الجسم؟

أشار التقرير، أن نتيجة لاحتباس السوائل بين خلايا الجسم، تزداد فرص الإصابة بزيادة الوزن، فعنصر الصوديوم يتسبب في تعرض الجسم لاحتباس السوائل في الجسم، وأيضا الكربوهيدرات تتسبب في احتباس الماء والسوائل في الجسم، ومن أسباب احتباس الماء في الجسم أيضا اقتراب موعد الدورة الشهرية لدى النساء، ولذا تجيب الكثيرات بأنهن يعانين من زيادة الوزن خلال هذه الفترة.

وقدم التقرير، أبرز وأشهر أعراض احتباس الماء بالجسم، ومنها:

-تورم الجسم.

انتفاخ القدمين.

-الشعور بتحجر البطن.

-ألم شديد في المفاصل والأطراف.

-عدم استقرار وثبات الوزن.

-كثرة التبول.

-ضيق التنفس في بعض الأحيان.

هناك العديد من النصائح للوقاية من احتباس الماء في الجسم، والتعرض لزيادة الوزن، ومنها:

-قلل من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والأملاح كالمخلل.

-أبتعد عن الأطعمة الغنية بالمشروبات الغازية.

-أكثر من تناول الماء.

والاجابة عن عنوان التقرير، هي أن الماء تساهم بشكل كبير في تقليل الوزن، وليس التعرض لزيادة الوزن.