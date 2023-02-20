هل سمعت من قبل عن "بشرة البرتقال".. إليكم أسباب الإصابة بها

يلاحظ البعض أحياناً خلال مرحلة متقدمة من العمر، أو حتى في مرحلة الشباب ظهور وزمات صغيرة على مناطق معينة من الجلد، يطلق عليها الأخصائيون اسم “بشرة البرتقال” (Peau d’orange).

وفي الحالة تتشكل على طبقة الجلد على الكثير من التنقرّات، والمسامات الواسعة الشبيهة بقشر البرتقال، ويُرافقه في بعض الأحيان إصابة البشرة بالاحمرار، أو التقشّر، أو ظهور التصبّغات الداكنة، وقد تكون هذه الحالة الجلديّة أمرًا طبيعيًا، أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات الجلديّة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز وأهم أسباب بشرة البرتقال:

1. احتباس السوائل

يمكن أن تحدث بشرة البرتقال نتيجة احتباس السوائل في الجسم، حيث تتوسع الطبقة العلوية من البشرة لتفسح المجال لهذا الانتفاخ، وحينها تتوسع مسامات الجلد أيضًا وتظهر على هيئة ثقوب صغيرة مثل قشر البرتقال.

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احتباس السوائل، ومنها الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مثل:

الوذمة اللمفية (Lymphedema)، حيث تتراكم السوائل اللمفاوية الزائدة، وعادةً ما يحدث هذا بعد علاج سرطان الثدي.

انسداد قنوات الحليب.

تصلب الجلد.

الإصابة بعدوى في الجلد.

اضطرابات الغدة الدرقية.

السكتة القلبية.

تناول بعض الأدوي، مثل: أدوية ضغط الدم.

جلطات الدم.

فترة الحمل.

ويكون علاج الوذمة عن طريق تغيير النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى تناول الأدوية التي تساعد في علاج المشكلة الصحية المسببة لاحتباس السوائل.

2. السيلولايت

ينتج السيلولايت عن تضخم الخلايا الدهنية أسفل الجلد، ليبدو متعرجًا وبمظهر يشبه قشر البرتقال، وعادةً ما يظهر السيلولايت في مناطق الأرداف والفخذين والوركين والبطن، وتزداد فرص ظهوره بعد البلوغ.

ويمكن أن تساعد بعض الطرق في الحد من ظهور السيلولايت، وتشمل الآتي:

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة الرياضة للحفاظ على الجسم مشدود.

اللجوء إلى بعض التقنيات الطبية التي تساعد على تخفيف السيلولايت، مثل: أجهزة الليزر.

3. سرطان الثدي الالتهابي

يعد سرطان الثدي الالتهابي من الأمراض النادرة، وفي حالة الإصابة به تقوم الخلايا السرطانية بالضغط على الأوعية اللمفاوية في جلد الثدي، مما يؤدي إلى تراكم السوائل اللمفاوية بها ليصبح الجلد بمظهر يشبه قشر البرتقال.

وتصاحب هذه الحالة مجموعة من الأعراض، وتشمل:

الألم والحكة والطراوة في الثدي.

كِبر حجم الثدي وثِقله.

دفء الثدي.

تورم الثدي.

احمرار في أكثر من ثلث الثدي.

حلمة مسطحة أو مدببة.

ويكون علاج سرطان الثدي الالتهابي بأحد الطرق الآتية:

العلاج الكيميائي.

التدخل الجراحي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الموجه.

العلاج بالهرمونات.

4. تقدم العمر

مع تقدم العمر تفقد البشرة مرونتها بصورة كبيرة لتصبح أقل صلابة وتبدأ في الترهل، كما أن حجم المسام يصبح كبيرًا، ويزداد جفاف الجلد، مما يسبب تحول مظهر البشرة إلى ما يشبه قشر البرتقال.

ولتفادي هذه المشكلة يجب الحفاظ على ترطيب البشرة ومرونتها من خلال تناول الأطعمة الصحية، ووقايتها من العوامل الخارجية التي تلحق الضرر بها.

5. التقرن الشعري

هي مشكلة جلدية تسبب ظهور بثور صغيرة في الجلد، وتكون عبارة عن شعيرات صغيرة تسبب مظهر قشر البرتقال، وتنتج عن انسداد خلايا الجلد، وقد تسبب الحكة أو الجفاف، وعادةً ما يحدث التقرن الشعري في منطقة الذراعين أو أعلى الفخذين.

يمكن علاجه من خلال تقليل جفاف الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميتة من خلال الوصفات الطبيعية أو الطبية بعد استشارة الطبيب، ويمكن القيام بتقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة، كما يجب حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة لتفادي الأضرار التي تنتج عنها.

6. الإصابة بالعدوى

إن الالتهابات الجلدية من أسباب بشرة البرتقال الشائعة أيضًا، والتي عادة ما تحدث بسبب البكتيريا التي تخترق الجلد، ويعد التهاب النسيج الخلوي (Cellulitis) من الالتهابات الجلدية الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يصيب الساقين.