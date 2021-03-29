هل فعلاً تؤدي خدوش القطط إلى إصابتنا بمرض الفصام؟

قد يكون الفصام مرتبطاً بالبرتونيلا، وهي البكتيريا وراء مرض “خدش القطط” الذي يمكن اكتسابه عن طريق عضات وخدوش من القطط المصابة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تصاب القطط بالبكتيريا عن طريق القراد والبراغيث ، ويمكن أن يسبب انتقال العدوى إلى البشر التعب والصداع والحمى وتورم الغدد الليمفاوية.

كان يعتقد منذ فترة طويلة أن مرض خدش القطة لا يدوم طويلاً ، لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن العدوى قد تستمر لدى بعض الأشخاص لفترات طويلة.

اختبر باحثون من الولايات المتحدة دم عدد قليل من المرضى الذين يعانون من الفصام والبالغين الأصحاء للحصول على أدلة على توفر الحمض النووي بارتونيلا.

ووجد الباحثون أن 12 من أصل 17 مرضى الفصام كان لديهم الحمض النووي بارتونيلا في دمائهم ، مقارنة مع عضو واحد فقط من المجموعة الضابطة القوية التي تتضمن 13 شخصاً.

إنّ هذه الدراسة الأولية محدودة للغاية في حجمها وسيتعين إجراء مزيد من الأبحاث لإنشاء صلة محددة بين البارتونيلا والفصام.

ومع ذلك ، فإن النتائج موحية و “تدعم بقوة” إطلاق دراسات المتابعة.

وقالت مؤلفة الدراسة والباحثة البيطرية إيرين لاشنيتس من جامعة ويسكونسن: “كان الباحثون ينظرون إلى العلاقة بين العدوى البكتيرية والأمراض العصبية والنفسية لبعض الوقت”.

على وجه التحديد ، كان هناك بحث يشير إلى أن تربية القطط ترتبط بالفصام بسبب الطفيلي الحيواني التوكسوبلازما gondii ، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي دليل قاطع يدعم الدور المسبب لهذا الطفيلي.

لذا قررنا أن ننظر في موضوع معدي آخر مرتبط بالقطط ، (بارتونيلا) ، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رابط أيضاً.”

وقال مؤلف الورقة فلافيو فروليتش: “في حين أن هناك فهماً ناشئاً للأمراض العصبية والنفسية مثل الفصام كاضطرابات في شبكات الدماغ ، فإن السؤال حول الأسباب الفعلية لا يزال دون إجابة”.

وأضاف الطبيب النفسي بجامعة نورث كارولينا: “على حد علمنا ، هذا هو أول عمل يدرس الدور المحتمل لبارتونيلا في مرض انفصام الشخصية”.

في دراستهم التي أجريت على نطاق صغير، تابع الفريق 17 شخصاً يعانون من حالات مستقرة ومدارة طبياً من الفصام أو الاضطراب الفصامي العاطفي ومجموعة مراقبة من 13 بالغاً أصحاء، وتمّ اختبارهم جميعاً مرتين في أسبوع واحد لمرض بارتونيلا.

ووجد الفريق أن 12 من أصل 17 مريضاً يعانون من مرض انفصام الشخصية لديهم الحمض النووي بارتونيلا في دمهم ، بالمقارنة مع عضو واحد فقط من المجموعة الضابطة.

أبلغ كل من المرضى والمجموعات الضابطة عن مستويات مماثلة من ملكية الحيوانات الأليفة والتعرض للبراغيث ، والتي يمكن أن تحمل أيضاً بارتونيلا.

وقال مؤلف الدراسة وخبير الأمراض المعدية إد بريتشويردت من جامعة ولاية كارولينا الشمالية: “توفر Bartonella ddPCR ، وهي تقنية تشخيصية جديدة للغاية ، اختباراً جزيئياً أكثر حساسية مما كان توصلنا إليه سابقا ً”.

“إذا لم نكن قد استخدمنا ddPCR لاختبار هذه المجموعة من الأفراد ، لما وجدنا DNA Bartonella في أي من المشاركين ، سواء كان من بين الحالات أو من مجموعة السيطرة.”

وقال البروفيسور فروليش: “من المهم أن نتذكر أن دراستنا كانت حسب التصميم غير قادرة على إثبات وجود علاقة سببية بين عدوى البارتونيلا والفصام.

مع ذلك ، نعتقد أن هذه الدراسة الرصدية الأولية تدعم بقوة الحاجة إلى أبحاث المتابعة.”

في الواقع ، مع استكمال دراستهم الأولية ، يخطط الباحثون الآن لدراسة أكبر لمعرفة ما إذا كانت نتائجهم الأولية قد تحققت بالفعل.

وتابع الدكتور بريتشويرت قائلاً: “العديد من هؤلاء المرضى يخضعون للرعاية منذ سنوات. ما بدأنا نراه هو نمط، إنّ البرتونيلا يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

‘بالنسبة لمجموعة فرعية من الناس الذين لا يستطيعون القضاء على العدوى، ، قد تتسبب البكتيريا بمرض مزمن أو تقدمي”