هل فعلاً تريد انقاص وزنك؟ اطلب من شريكك اتباع حمية غذائية!

بحسب دراسة جديدة، إذا كان أحد أفراد الأسرة يتبع نظاماً غذائياً ، فإن الأشخاص الذين يعيشون معهم سيفقدون الوزن أيضاً.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تابع باحثون إسبان 148 من أفراد عائلة الأشخاص الذين قرروا اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي بدقة.

تم تسجيل المشاركين في النظام الغذائي في دراسة وتلقوا مشاورات مباشرة بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة ، لكن أفراد أسرهم لم يفعلوا ذلك.

على الرغم من ذلك ، فقد الأقارب بمن فيهم الأزواج أو الأطفال أو الآباء أو الأشقاء ، ما معدله 1.25 كجم (2.75 رطل) بعد عام واحد و 4 كجم (8.8 رطل) بعد 24 شهراً.

يشمل النظام الغذائي المتوسطي التقليدي الكثير من الخضروات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة. وهو أيضاً وفير في الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

كما يحتوي على كميات معتدلة من الأسماك واللحوم البيضاء وبعض منتجات الألبان وقليل جداً من السكر واللحوم الحمراء.

في الدراسة ، قام باحثون إسبان بتجنيد 117 مشاركاً يعانون من السمنة المفرطة والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أبقوا ملاحظاتهم على أسرهم.

تم وزن المشاركين وعائلاتهم قبل وضعهم على نظام غذائي صارم يعرف بنظام البحر الأبيض المتوسط ، فضلاً عن نظام ممارسة الرياضة.

في نهاية العام، تم وزن المشاركين وأفراد أسرهم مرة أخرى.

وكشفت النتائج أن المشاركين أنفسهم فقدوا 5.10 كجم (11 رطلاً) في السنة الأولى ، وارتفعت إلى 6.79 كجم (15 رطلاً) في السنة الثانية.

وعلى الرغم من عدم اتباعهم الخطة بأنفسهم ، فقد أفراد أسرهم أيضاً ما معدله 1.25 كجم (2.75 رطل) بعد عام واحد و 4 كجم (8.8 رطل) بعد 24 شهراً.

كما فقد أفراد الأسرة وزناً أكبر في الحالات التي تناولوا فيها الطعام مع المشاركين في الحمية ، أو في حال كان المشارك في الحمية هو الشخص الذي قام بمعظم الطهي.

وقال الدكتور ألبرت غوداي ، من مستشفى ديل مار في برشلونة: “تم تحقيق آثار تتجاوز مجرد فقدان الوزن لدى المشاركين، وهذا يمتد إلى بيئتهم العائلية.

“كان التأثير معدياً ، في هذا السياق كان ، لحسن الحظ ، “عدوى” مفيدة ، مما أدى إلى فقدان الوزن وتحسين العادات الغذائية.”

في حين أن المشروع البحثي رأى أن المشاركين في الحميات يزيدون من مستويات نشاطهم البدني ويمارسون المزيد من التمارين ، إلا أن هذا لم يكن كذلك بالنسبة لأفراد أسرهم.

وتقول الدكتورة أولغا كاستانيير ، المؤلفة المشاركة للدراسة من مستشفى إيميم ديل مار ، أن هؤلاء الأشخاص فقدوا كميات كبيرة من الوزن، وهو ما يثبت أن النظام الغذائي هو ما أدى إلى فقدان الوزن.

يقول الدكتور غوداي: “يمكن توسيع التأثير المفيد للبرنامج على أحد أفراد الأسرة ليشمل أعضائه الآخرين، وهو أمر مهم للغاية من حيث تخفيف عبء السمنة على نظام الصحة العامة”.