هل لدى حبوب الحمية القدرة على حرق الدهون؟

يفكر الكثيرون في تناول حبوب الحمية والمكملات العشبية للمساعدة في إنقاص الوزن، لكن طبيبة بريطانية نفت قدرة حبوب الحمية على حرق الدهون.

وحذرت الدكتورة نيجات عارف قي لقاء تلفزيوني من أن أقراص إنقاص الوزن غير فعالة، واقترحت بعض المكونات العشبية التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لخسارة الوزن.

وقالت الدكتورة نيجات “المكملات العشبية عادة ما تستخدم نبتة كاملة أو مجموعة من النباتات التي سيكون لها التأثير المطلوب، ويمكن أن يكون ذلك باستخدام أشياء مثل القرفة، وجذور عرق السوس، والفاصوليا البيضاء الأفريقية، والشاي الأخضر”.

وأوضحت الدكتورة نيجات أن المروجين لحبوب الحمية يقولون إنها تعمل على زيادة مستويات الطاقة حتى تتمكن من ممارسة المزيد من التمارين أو حرق السعرات الحرارية أو “حرق الدهون” كما أنها تكبح جوعك وتجعلك تشعر بالشبع، في حين لم يتم تأكيد ذلك في أي من الدراسات الموثقة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وكشفت الدكتورة نيجات أنها تناولت حبوب الحمية والمكملات الغذائية في الماضي، وقالت “أشعر بالحرج من هذا كطبيبة، فأنا الآن أعلم أن تناول أقراص أو مكملات غذائية لن يجعلني أفقد الوزن”.

وأضافت نيجات “إن تناول حبوب الحمية لا يجدي، ولا يوجد شيء اسمه طعام يسمح لك بحرق الدهون، لا يوجد شيء من هذا القبيل، إنها أسطورة. أعتقد أننا بحاجة إلى فهم الأكل العاطفي وصورة أجسامنا بشكل أفضل”.

وكانت نصيحة الدكتورة نيجات الأخيرة هي “لا توجد وصفة سحرية لخسارة الوزن، والحل هو اتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية وممارسة النشاطات البدنية بانتظام لتحقيق ذلك”.