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هل لقاح فايزر فعّال ضد السلالة الهندية من كورونا ؟

28 - أبريل - 2021
فايزر و بيونتك

فايزر وبيونتك

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أثار تفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا، المخاوف في فاعلية اللقاحات الموجودة في مواجهة السلالات المتحورة خاصة الهندية.

قال مؤسس مختبرات بيونتيك ومديرها أوغور شاهين الأربعاء، إنه “واثق” من فعالية لقاحه الذي طورته شركته بالتعاون مع مجموعة فايزر الأميركية ضد النسخة المتحورة الهندية من فيروس كورونا.

ورغم أن “اختبارات” ما زالت جارية، فإن “المتحوّر الهندي لديه طفرات أجرينا عليها دراسات في السابق ولقاحنا فعال ضدها، ما يجعلنا واثقين” من ذلك، كما أضاف شاهين في مؤتمر صحافي افتراضي.

وعثر على النسخة المتحورة “بي.1.617” المعروفة أكثر بالمتحور الهندي نظرا لاكتشافها المرة الاولى في الهند، في أكثر من 1200 تسلسل جينوم في “17 دولة على الأقل” كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ليل الثلاثاء الاربعاء.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الوباء إن معظم العينات “تأتي من الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة”. وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عن اكتشاف هذا المتحور أيضا في العديد من البلدان الأوروبية (بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا).

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن “بي.1.617 لديها معدل نمو أعلى من المتحورات الأخرى المنتشرة في الهند ما قد يعني أنها أشد عدوى”.

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