هل مكملات زيت السمك تمتلك كل هذه الفوائد حقًا؟

قم بزيارة أي صيدلية وستجد ادعاءات واسعة النطاق حول أن زيت السمك يساعد في كل شيء بدءًا من صحة القلب والدماغ وحتى المفاصل والعينين وجهاز المناعة. لكنك ربما في الحقيقة تهدر أموالك، وفقًا لدراسة جديدة.

ووفقاً لموقع “usnews” قالت مؤلفة الدراسة جوانا أسدوريان، طالبة طب في السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة جنوب غرب تكساس في دالاس: “نحن نعلم من التجارب العشوائية الكبيرة التي أجريت مؤخرًا أن مكملات زيت السمك لا تمنع أمراض القلب لدى عامة السكان، ولكنها مع ذلك واحدة من المكملات الغذائية الأكثر شيوعًا التي يتم تناولها، غالبًا من قبل الأشخاص الذين ما زالوا يعتقدون أنها ستفيد قلوبهم”.

قام المؤلفون بالبحث فيما تقوله هذه الملصقات فعليًا، باستخدام بيانات من ملصقات مكملات زيت السمك المتوفرة في السوق، لقياس تكرار وأنواع المطالبات الصحية. وقد شملت كلاً من المطالبات الصحية المؤهلة التي راجعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتلك التي قدمت تأكيدات حول دعم البنية أو الوظيفة في مختلف الأعضاء.

وقام الباحثون أيضًا بتقييم إجمالي الجرعات اليومية من EPA وDHA، وهي أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك، والموجودة في المكملات الغذائية من 16 شركة رائدة في مجال التصنيع وتجار التجزئة.

ووجدوا أن 2082 من أصل 2819 تم تحليلهم قدموا مطالبة صحية واحدة على الأقل، وهو ما يقرب من 74٪. ومن بين هؤلاء، قدم 19٪ فقط مطالبة صحية مؤهلة معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، مما يساعد المستهلكين على فهم أي شك علمي يحيط بالمطالبة. وقدم الآخرون ادعاءات تتعلق بالبنية العامة أو الوظيفة، مثل “يعزز صحة القلب”.

وكانت الادعاءات الأكثر شيوعًا هي التأكيدات حول تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

فقد وجدت الدراسة أيضًا تباينًا كبيرًا في الجرعات اليومية من EPA وDHA، حيث تحتوي 9٪ من المكملات الغذائية من بين 16 علامة تجارية رائدة على جرعة يومية تبلغ 2 جرام أو أكثر من EPA وDHA مجتمعين. حتى الآن، لم يضع الخبراء توصيات غذائية يومية لـ EPA وDHA، وفقًا لمكتب المكملات الغذائية.

وأشارت الدراسة إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص فوق سن الستين يتناول مكملات زيت السمك، غالباً لصحة القلب.

قالت المؤلفة المشاركة الدكتورة آن ماري نافار، الأستاذة المساعدة في الطب بجامعة جنوب غرب تكساس أيضًا، إنه قد يكون من الأفضل لك الاستثمار في الخضروات الطازجة، أو عضوية صالة الألعاب الرياضية، أو تناول أدوية لعلاج ضغط الدم أو الكوليسترول.

وقالت نافار: “باعتباري طبيبة قلب وقائي، أقول لمرضاي أنهم إذا كانوا يتناولون زيت السمك لمحاولة تجنب أمراض القلب، فيمكنهم التوقف عن تناوله لأنه لا يساعدهم”.

وقالت أسادوريان إن المرضى يجب أن يتحدثوا مع أطبائهم بدلا من أخذ النصائح من العلامات. وأشارت إلى أن “الملصقات الملحقة يمكن أن تكون مربكة حتى بالنسبة للمستهلكين الأكثر ذكاءً”.

كما أضافت كوني ديكمان، مستشارة الغذاء والتغذية والرئيسة السابقة لأكاديمية التغذية وعلم التغذية، إن الأدلة المتعلقة بمكملات زيت السمك ضعيفة. في حين أن استهلاك المأكولات البحرية يوفر فائدة صحية، فإنه ليس من الواضح أن الزيت المستخرج من الأسماك هو السبب. وقالت إنه قد يكون “التأثير التآزري لكل شيء في هذا الطعام، بدلا من عنصر غذائي واحد”.

وأضافت إلى ذلك: “أعتقد أن أول شيء أود قوله، باعتباري اختصاصي تغذية، هو أن هذه محادثة يجب أن تجريها مع طبيبك للحصول على إحالة إلى اختصاصي تغذية أو تحتاج إلى زيارة بعض المواقع الإلكترونية ذات السمعة الطيبة حيث يشارك اختصاصيو التغذية الذين يمكنهم ترجمة ذلك بالنسبة لك، لأن المكملات الغذائية، رغم وجود قوانين تنظمها، فهي مثل كل شيء آخر، تقوم الشركات بتسويقها والتسويق يتعلق ببيع المنتج”.

الأسماك، بطبيعة الحال، هي مصدر للبروتين. بالمقارنة مع اللحوم الأخرى، فهو لا يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. كما أنه مصدر لأحماض أوميغا 3 الدهنية. حيث توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع، وخاصة الأسماك الدهنية. لكن الأسماك ليست جذابة للجميع والبعض يختار عدم تناولها بسبب الحساسية أو التفضيلات الغذائية.

للمساعدة في تحسين المذاق المريب لأولئك الذين يرغبون في إضافة الأسماك إلى نظامهم الغذائي، تقترح ديكمان البدء بأسماك أقل دهنية ولها نكهة أكثر اعتدالًا.

هناك خيار آخر يتمثل في طهي السمك ثم تركه يبرد قليلاً، وبالتالي تصبح النكهة أكثر نضجًا، كما قالت ديكمان، وهي تشارك نصيحة من سوق السمك الخاص بها. واقترحت أيضًا تقديمها فوق المعكرونة أو خلطها مع الخضار حتى لا تكون الأسماك هي القطعة المركزية.

وقالت إنه من المهم أيضًا قراءة قائمة المكونات الموجودة في أي مكملات غذائية لأنها من المحتمل أن تحتوي على أكثر من مجرد المكون الوحيد الذي يبحث عنه الشخص. وتضيف: “تأكد من أنك تحصل بالفعل على ما تريده مقابل الكثير من الحشوات”.

وأشارت نافار إلى أن تجربتين عشوائيتين قيد التنفيذ، وهما VITAL وASCEND في المملكة المتحدة، اختبرتا مكملات زيت السمك للوقاية من أمراض القلب ولم تجدا أي فائدة. حيث تقول: “نحن بحاجة إلى مزيد من الأبحاث الآن حول ما يستنتجه المستهلكون من العبارات الغامضة مثل “يعزز صحة الدماغ” وما هي أنواع الرسائل التي يمكن استخدامها والتي من شأنها أن تنقل بدقة ما هو معروف عن فوائد أو عدم فائدة مكملات زيت السمك”.

وقد خلص الباحثون إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التنظيم لوضع العلامات على المكملات الغذائية لمنع المعلومات الخاطئة للمستهلك.