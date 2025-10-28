هل من الصحي تناول الموز على معدة فارغة صباحاً؟.. إليكم الأجابة

الموز من أكثر الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا، مما يجعله خيارًا مفضلًا لدى كثيرين في وجبات الفطور أو بعد التمارين الرياضية، ومع ذلك، يطرح كثير من خبراء التغذية تساؤلًا مهمًا: هل من الصحي تناول الموز على معدة فارغة صباحًا؟

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الموز في الصباح الباكر؟

في الصباح، وبعد ساعات من النوم والصيام الليلي، يكون الجسم في حاجة ماسة للطاقة والعناصر الغذائية التي تعيد التوازن لمستويات السكر والأملاح، ويعتبر الموز من أكثر الأطعمة قدرة على توفير طاقة سريعة، نظرًا لاحتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، التي تمد الجسم بالنشاط الفوري وتُساعد على تحسين المزاج ، وفقا لموقع تايمز ناو.

كما يحتوي الموز على فيتامين B6 الذي يعزز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة، مما يجعل تناول الموز صباحًا وسيلة ممتازة لبدء اليوم بطاقة إيجابية.

إضافة إلى ذلك، يعمل الموز على تنظيم ضغط الدم بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، ويساهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويُساعد على تقليل التوتر وتحسين وظائف العضلات والأعصاب.

هل هناك أضرار لتناول الموز على معدة فارغة؟

على الرغم من فوائده الكثيرة، إلا أن تناول الموز وحده على معدة فارغة قد لا يكون مناسبًا للجميع إذ يؤكد خبراء التغذية أن الموز يحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات البسيطة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم يعقبه انخفاض مفاجئ، وهو ما قد يسبب الشعور بالتعب والكسل لاحقًا.

كما أن الموز يحتوي على أحماض طبيعية قد تؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة عند بعض الأشخاص، خصوصًا من يعانون من ارتجاع المريء أو القولون العصبي.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الموز قد يعيق امتصاص الحديد عند تناوله بمفرده في الصباح، نظرًا لاحتوائه على مركبات تقلل من قدرة الجسم على امتصاص هذا العنصر الحيوي، مما قد يُضعف المناعة ويؤدي إلى الشعور بالوهن على المدى الطويل.

انتفاخ ومشاكل في الجهاز الهضمي

نظرًا لغناه بالألياف، فإن تناول الموز صباحًا على معدة فارغة قد يسبب انتفاخًا أو اضطرابات معوية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب المعدة الحساسة. فالألياف تحفز حركة الأمعاء، لكنها قد تسبب انزعاجًا إذا تم تناولها في وقت لا يكون فيه الجهاز الهضمي جاهزًا للهضم الكامل.

ما الطريقة الصحية لتناوله؟

ينصح الخبراء بعدم تناول الموز وحده في الصباح، بل دمجه مع وجبة متكاملة تحتوي على البروتينات والدهون الصحية، مثل:

كوب من الزبادي أو الحليب.

شوفان بالموز والعسل.

ساندويتش زبدة فول سوداني مع شرائح الموز.

بهذه الطريقة، يستفيد الجسم من العناصر الغذائية للموز دون أن ترتفع نسبة السكر في الدم بسرعة أو تصاب المعدة بالانزعاج.