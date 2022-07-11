هل من روابط بين قصور الغدة الدرقية وزيادة خطر الإصابة بالخرف؟

قد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة. بمرور الوقت، يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب.

وفي جديد الدراسات، يحتمل وجود رابط بين قصور الغدة الدرقية وزيادة خطر الإصابة بمرض الخرف لدى كبار السن، وذلك وفقاً لما لاحظه شين هسيانغ وينغ الأستاذ المساعد السريري في كلية الطب وارن ألبرت في جامعة براون.

لاحظ وينغ أثناء عمله كطبيب رعاية أولية أن العديد من المرضى الذين يعانون من ضعف وتدهور في الذاكرة يعانون من مرض الغدة الدرقية، لذا قام بإجراء دراسة واسعة النطاق للتحقيق في تأثير قصور الغدة الدرقية على القدرات المعرفية.

اعتمد وينغ على قاعدة بيانات أبحاث التأمين الصحي الوطنية التايوانية، وقام الباحثون في الدراسة بالتحقق من بيانات 15686 من البالغين بمتوسط عمر 75 عام تم تشخيص نصفهم بمرض الخرف، بينما النصف الآخر لا يعاني من الخرف.

وبعد التعديل على العوامل المتفاوتة لتحييد تأثيرها على نتائج الدراسة، مثل العمر، والجنس، والتاريخ المرضي، أشارت ملاحظات ونتائج الدراسة إلى أن:

102 من الأشخاص مصاب بقصور الغدة الدرقية.

133 مصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية.

0.9% من المرضى المصابين بالخرف يعانون من قصور الغدة الدرقية، مقابل 0.4 ممن لا يعانون من الخرف.

زيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 81% لدى الأشخاص أكبر من 65 عام والمصابين أو لديهم تاريخ إصابة بقصور الغدة الدرقية.

عدم وجود دلالة إحصائية بين فرط نشاط الغدة الدرقية والخرف، وكذلك الأمر لدى المرضى المصابين بقصور الغدة الدرقية الذين تتراوح أعمارهم بين 50-65 عام، أو الأشخاص الأكبر من 65 عام وأصيبوا بقصور الغدة الدرقية بعد علاج فرط نشاط الغدة الدرقية.

نشرت هذه الدراسة في مجلة الأعصاب عام 2022، وقد ذكر وينغ أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، أي أنها لا تثبت أن الإصابة بقصور الغدة الدرقية يسبب الخرف، إنما تشير فقط إلى وجود رابط.