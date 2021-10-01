الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل من ضرر في تلقي لقاحي "كورونا" والإنفلونزا في نفس الوقت؟

1 - أكتوبر - 2021
لقاحات الاطفال

لقاحات الاطفال

A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة بريطانية، يوم الخميس، أنه لا يوجد أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت.

وأظهرت الدراسة أن الآثار الجانبية المبلغ عنها عادة ما كانت خفيفة إلى معتدلة في الاختبارات التي أجريت بثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات كوفيد-19 سواء من انتاج فايزر أو أسترازينيكا، بحسب رويترز.

وقالت كبيرة الباحثين راجيكا لازاروس “هذه خطوة إيجابية حقا قد تعني تقليص المواعيد للذين يحتاجون إلى اللقاحين”.

وأضافت “تم تقديم نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها وستساعد صانعي السياسات في التخطيط لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه”.

وأجريت الدراسة على 679 متطوعا في 12 موقعا عبر إنجلترا وويلز. ومن المقرر نشر النتائج الكاملة في مجلة لانسيت.

    المزيد من الصحة

    ألم الكلى - تعبيرية
    آلام الكلى والظهر.. كيف يمكنك التمييز؟
    السكتة الدماغية
    إليكم هذه الوجبة الخفيفة.. تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
    التهاب الزائدة الدودية قد يكون أحد أسباب آلام الجانب الأيمن للبطن
    بعضها خطير.. 7 أسباب أساسية قد تكون وراء آلام جانب البطن الأيمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟