هل من علاقة بين الأوميغا 3 وتقليل خطر الألزهايمر؟

يواصل الباحثون إعداد الدراسات لكشف المزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمرض الألزهايمر، والعوامل التي تزيد فرص الإصابة به، لا سيما في ما يتعلق بالنظم الغذائية.

في هذا الاطار، كشفت دراسة حديثة عن نوع من المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 49%.

وحسب مركز السيطرة على الأمراض، هناك نحو 5.8 مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر في الولايات المتحدة الأميركية وحدها.

وفيما لا يزال الأطباء يحاولون فهم مرض الزهايمر تماما واكتشاف العلاجات المحتملة للمرض، أظهرت الأبحاث أن الحصول على كمية كافية من “أوميغا 3” DHA يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة مذهلة تصل إلى 49% وفق ما نقله موقع eatthis.

و DHA أو حمض “الدوكوساهيكسانويك” – عبارة عن دهون أوميغا 3 معروفة بقدرتها على الوقاية من المشكلات الصحية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان والاكتئاب.

كما تضمنت الدراسة التي نُشرت مؤخرا في Nutrients، قيام الباحثين بإلقاء نظرة على العلاقة المحتملة بين خلايا الدم الحمراء وحمض الدوكوساهيكسانويك (RBC DHA) ومرض الزهايمر.

وأثناء النظر في صحة المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما والذين لم يعانوا من الخرف، وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من RBC DHA كانوا أقل عرضة بنسبة 49% لمواجهة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال مؤلفو الدراسة إن أحماض “أوميغا 3” الدهنية تشتهر بدورها في خفض الالتهاب، ويُعتقد أن DHA يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تخفيف الالتهاب العصبي، وكذلك تقليل تكوين وتراكم لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، وهما عاملان معروفان أنهما يلعبان دورا رئيسيا في التسبب في مرض الزهايمر.