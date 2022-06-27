هل من علاقة بين الشاي وزيادة تساقط الشعر؟

يعد الشاي واحدًا من المشروبات الشهيرة والأكثر انتشارًا حول العالم، ويمكن احتساؤه في أي وقت خلال النهار، وحيدًا أو مرافقًا لوجبة الفطور. كما أن لهذا المشروب الصباحي فوائد عدة تكمن في مضادات الأكسدة التي يحتويها. لكن هل يرتبط مشروبكم المفضل بمشكلة تساقط الشعر؟

في حديثها إلى صحيفة “ذا صن” البريطانية أوضحت الدكتورة “سارة كايات” أن الشاي الأسود يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الحديد بسبب مادة “التانين” هذا يزيد من خطر نقص الحديد، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يحتوي الشاي على نحو 11 في المئة من التانين، مقارنة بنسبة 4.6 في المئة الموجودة في القهوة.

والتانين عبارة عن مجموعة من الجزيئات الحيوية توجد أيضا في خشب الأشجار واللحاء وأوراق النبات. وأوصت كايات بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين معين لمكافحة ذلك.

وقالت: “بالمقابل، الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد في امتصاص الحديد”، مشيرةً الى أن فقدان ما بين 100 إلى 150 شعرة يوميا أمر معتاد – لكن التوتر يمكن أن يزيد من ذلك.

في سياق متصل، وجدت تجربة أجراها المركز الطبي بجامعة كانساس في الولايات المتحدة في عام 1983 أن كوبًا واحدا من القهوة مع وجبة هامبورغر قلل من امتصاص الحديد بنسبة 39%.

وبنفس الوجبة، قلل شرب الشاي من امتصاص الحديد بنسبة 64%.

وكشفت أنه كلما زادت قوة فنجان الشاي أو القهوة، قل امتصاص الحديد.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) تشمل العلامات التي تشير إلى أنك قد تكون مصابا بنقص الحديد: التعب وقلة الطاقةـ ضيق في التنفس، دقات قلب ملحوظة (خفقان القلب)، شحوب الجلد.

إذا كان لديك نقص في الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة

ويمكن أن يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد غير المعالج أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى – كون نقص الحديد يؤثر على جهاز المناعة.

كما يمكن أن يسبب ذلك زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين – مثل سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي (تسرع القلب) أو قصور القلب، أو زيادة خطر حدوث مضاعفات قبل الولادة وبعدها لدى النساء.

وتشمل الأطعمة الغنية بالحديد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، واللحوم، والفاصولياء، والعدس، والحبوب المدعمة، والفواكه المجففة.