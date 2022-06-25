هل من علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس؟

البنكرياس هو أحد الغدد الموجودة في الجسم والذي يؤدّي وظائف أساسية لا يمكن للإنسان الاستمرار من دونها، على رأسها فرز الأنسولين الذي يعدّل مستويات السكّر في الدم. ويشكّل أي خلل يصيب البنكرياس خطورة على صحة الإنسان.

في هذا الاطار، توصّل عدد من الباحثين إلى وجود علاقة بين عدد حالات الإصابة بسرطان البنكرياس وفصيلة الدم.

ووفقا لصحيفة “اكسبرس” البريطانية، أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم الأولى أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من غيرهم. بالمقارنة معهم، يزداد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان لدى الأشخاص من فئة الدم الثانية بنسبة 32% والثالثة – بنسبة 72% والرابعة – بنسبة 51%.

وكتب الباحثون أنه “بالمقارنة مع فصيلة الدم A ، فإن فصيلة الدم B كانت مرتبطة بتخفيض كبير إحصائيًا لخطر الإصابة بجميع أنواع السرطان وكل من الفصيلة B وAB مرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون والمستقيم على التوالي”.

وفقًا للنتائج، ارتبط الدم من النوع B أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والمثانة أيضا.

في السياق نفسه، لاحظ مؤلفو الدراسة أن النتائج لا تشير إلى وجود علاقة مباشرة بين فصيلة الدم واحتمال الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك، ففي دراسات أخرى، توصل العلماء إلى استنتاجات ممتازة بشأن فصيلة الدم الثالثة في ما يتعلق بأنواع مختلفة من الأورام.

على سبيل المثال، في عام 2017 ، نُشرت دراسة في مجلة PLOS، تفيد بأن أصحاب فصيلة الدم الثالثة كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة والمثانة، والرابعة – من الأورام في القولون.

في الوقت نفسه، غالبًا ما يكون حاملو فصيلة الدم النادرة عرضة للإصابة بسرطان الكبد.