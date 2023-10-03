هل نزلات البرد يمكن أن تؤدي الى الجلطات الدموية؟

اكتشف العلماء في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، وجود صلة بين اضطراب تخثر الدم الذي يهدد الحياة وعدوى الفيروس الغدى المسبب لنزلات البرد.

ويعد الفيروس الغدي أحد فيروسات الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا التي تؤثر على البالغين والأطفال على حد سواء، ويسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد والأنفلونزا.

ووفقا لتقرير موقع ” thesun “، يمكن أن تتسبب الالتهابات الفيروسية، وكذلك أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الحالات، في انخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم – المعروف باسم نقص الصفيحات، تعد الصفائح الدموية، جزءاً حيوياً من الدم وهي مسؤولة عن تكوين جلطات الدم، والتي تمنع النزيف عند إصابتك.

وقال أستاذ الطب في قسم أمراض الدم بقسم الطب بالجامعة: “هذا الاضطراب المرتبط بالفيروس الغدي هو الآن واحد من أربعة اضطرابات معروفة مضادة لـ العامل المضاد للصفائح الدموية.

ويأمل الأطباء أن تؤدي النتائج التي توصلوا إليها إلى تشخيص مبكر وعلاج مناسب ومحسن ونتائج أفضل للمرضى الذين يصابون بهذا الاضطراب الذي يهدد الحياة.

وتلقي أحدث النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، ضوءا جديدا على الكيفية التي يمكن أن يلعب بها الفيروس دورا في التسبب في اضطراب العامل المضاد للصفائح الدموية، وقال العلماء إن هذا الاكتشاف يمهد الطريق أمام طرق جديدة للبحث لفهم سبب وكيفية حدوث هذه الحالة.

تشمل علامات نقص الصفيحات نزيف اللثة، الطفح الجلدى المتكرر، والكدمات الدموية، ونزيف المستقيم وقئ دموى، وفترات دورة شهرية ثقيلة.