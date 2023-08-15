هل هناك آثار جانبية لتناول أوميغا 3 على مدار شهر أم لا؟

يستطيع جسم الإنسان أن يصنع معظم أنواع الدهون التي يحتاجها من الدهون أو المواد الخام الأخرى، فيما عدا أحماض أوميغا 3 الدهني، حيث تعد من الدهون الأساسية التي لا يمكن للجسم صنعها من الصفر ولكن يجب الحصول عليها من الطعام.

كشفت الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة عن فوائد تناول الأوميغا 3 لمدة شهر بالكامل على الجسم، وهل هناك آثار جانبية لتناول على مدار شهر أم لا؟ .

وأضافت ليندا في تصريح خاص لـ”مصراوي” أن أوميغا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي قد تقلل الالتهابات في الجسم بالكامل، أما عند حدوث التهابات يحدث تلف الأوعية الدموية، ما يؤثر على صحة القلب.

معقبًا أن تناولها بشكل دوري على مدار شهر يقلل مخاطر الإصابة بالإلتهابات، ويحمي من التعرض لسكتة دماغية.

وأشارت استشاري التغذية، أنها تجدد خلايا البشرة، وتحافظ على الكولاجين، وتحمي من التجاعيد.

ونصحت بتناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل:

سمك السلمون.

السردين

والجمبرى.

أسماك الماكريل.

الرنجة.

التونة المعلبة.

وأشارت إلى أن كل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، والتي تحمي من الإصابة بالأمراض العديدة، مثل مايلي:

الدهون الثلاثية.

ضغط الدم.

تخثر الدم.

السكتة الدماغية.

اضطراب ضربات القلب.

هل هناك آثار جانبية لتناول على مدار شهر أم لا؟

لا يوجد أي آثار جانبية لتناول الأوميغا 3 ولكن يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل سمك الماكريل، لأنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، كما نوهت على ضرورة شرب كمية كبيرة من الماء للتخلص منه.