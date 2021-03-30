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هل هناك علاقة بين المشروبات المثلجة وسرطان الحلق؟

30 - مارس - 2021
مشروبات مثلجة

مشروبات مثلجة

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لا تشكل المشروبات المثلجة خطرا كبيرا على الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة. ومع ذلك، في حالة وجود تهيج مستمر في الحلق، يمكن أن يؤدي تناولها إلى تحفيز تطور الأورام.

تحدث طبيب الأنف والأذن والحنجرة أليكسي كوشليف، عن هذا الأمر. وأوضح الطبيب أنه مع انخفاض حرارة الحلق، تتغير الظروف البيئية للبكتيريا التي تعيش على

الغشاء المخاطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض المطول لدرجات الحرارة المنخفضة يمكن أن يقلل من تدفق الدم ويؤثر سلبًا على المناعة المحلية.

وتابع أنه، لا داعي للقلق إذا كان تناول المشروبات الباردة لا يسبب مشاكل للإنسان طوال حياته. أما إذا كان الحلق يتهيج غالبًا بسبب التدخين أو الكحول أو بطريقة أخرى، فإن هذا أمر مقلق.

وقال الطبيب “يمكن أن تحدث طفرات خلوية. قد يتضرر الغشاء المخاطي أو نوع من الأنسجة ويتحول إلى ورم خبيث”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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