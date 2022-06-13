إذا كنت شخصًا يتعامل مع حب الشباب، فمن المحتمل أنك تلقيت العديد من النصائح مثل توقف عن لمس وجهك، السكر دائمًا هو الجاني، أو يجب الإقلاع عن منتجات الألبان، الحقيقة هي أن العلاقة بين النظام الغذائي والعيوب معقدة، فهل تناول الألبان يسبب حب الشباب؟ في السطور القادمة سنوضح العلاقة وفقا لما نشره موقع ” wellandgood”.

هل يؤثر تناول منتجات الألبان على بشرتك؟

قالت راشيل نازاريان، أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية، إن العلاقة بين منتجات الألبان وحب الشباب معروفة جيدًا ، على سبيل المثال، دراسة واحدة أجريت عام 2005 نشرت في مجلة أكاديمية الأمراض الجلدية، والتي وجدت أن النساء اللواتي شربن كوبين أو أكثر من الحليب الخالي من الدسم كل يوم كن أكثر عرضة بنسبة 44 % للإصابة بحب الشباب من المشاركين الآخرين في الدراسة الذين شربوا أنواع أخرى من الحليب.

وأضافت، ان هذه النتيجة بسبب حقيقة أن هرمونات النمو الطبيعية الموجودة في الحليب يمكن أن تؤثر على هرموناتك، وبالتالي على بشرتك، مشيرة إلى أن هناك بعض الأدلة على أن بعض المركبات الموجودة في الحليب ومنتجات الألبان يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم ويمكن أن تزيد من إنتاج الزهم، وكلاهما ليس رائعًا لأولئك المعرضين لحب الشباب.

وأشارت نازاريان، إلى إنها لا تنصح بإلغاء فئة كاملة من الطعام ما لم تكن النتائج مهمة وملحوظة، مشيرة إلى أن بعض الروابط الغذائية أكثر مباشرة، مثل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، لأننا نعلم أنها تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة ويمكن أن تزيد من إنتاج الزيت من الغدد الدهنية وتحفز ظهور حب الشباب.

وأوضحت، أن بعض بدائل الحليب يمكن أن تكون طريقة رائعة للحصول على الكالسيوم والبروتين، لكن بعضها، مثل حليب اللوز المحلى، هو في الحقيقة مجرد ماء محلى مدعم بالكالسيوم، بدلاً من ذلك، اختر شيئًا مثل حليب الصويا أو البازلاء الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر وأعلى من البروتيين النباتي.