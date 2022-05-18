هل يؤدّي العقم الى إصابة الرجال بسرطان الثدي؟

يعتبر سرطان الثدي مرضًا شائعًا لدى النساء، فتصاب آلاف النساء بهذا النوع من السرطان سنويًا، ويعد سببًا أساسيا في عدد كبير من الوفيات. غير أنّ الرجل يمكنه أن يصاب بسرطان الثدي أيضًا، لكن بنسب أقل بكثير من النساء.

في هذا الإطار، كشف بحث جديد أنّ العقم قد يضاعف خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال، مقارنة بأقرانهم من الأصحاء.

وأتت النتائج بعد مراجعة لحوالي 2000 رجل بريطاني تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي على مدى 12 عاماً، وفقاً لموقع “studyfinds”.

وعزا مؤلفو الدراسة هذه النتائج الى الاختلالات الهرمونية التي يمكن أن تغذي الأورام.

المؤلف الرئيسي للبحث، الدكتور “مايكل جونز” قال في بيان: “هذه نتائج مهمة تربط العقم بسرطان الثدي لدى الرجال”.

وأضاف: “تشير دراستنا إلى أن احتمال إصابة الرجال المصابين بالعقم بسرطان الثدي يزيد بمرتين عن أولئك الذين لا يعانون من مشاكل في الخصوبة، والأسباب وراء هذا الارتباط غير واضحة، وهناك حاجة للتحقيق في الدور الأساسي لهرمونات الخصوبة الذكرية في خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال”.

وأمل الطبيب بأن يؤدي هذا إلى إلقاء نظرة ثاقبة على الأسباب الكامنة وراء سرطان الثدي لدى الذكور، وربما حتى الإناث.

في السياق عينه، أوضح قائلاً: “غالباً ما يُعتقد أن سرطان الثدي، يصيب النساء فقط، ولكن يمكن أيضاً تشخيص إصابة الرجال بالمرض، ومقارنة بالدراسات السابقة، فإن دراستنا لسرطان الثدي عند الذكور كبيرة”.

ونفّذ الباحثون الدراسة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز وبدأ العمل بها منذ أكثر من 15 عاماً. وأجرى الباحثون مقابلات مع 1998 رجلاً تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي بين عامي 2005 و2017، وقارنوا نتائجهم مع 1597 رجلاً (ليسوا من أقارب الدم).

وواجه الرجال الذين أبلغوا عن العقم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الثدي الغازي، حيث انتشرت الخلايا السرطانية بالفعل. ووجد الباحثون أن عدداً أكبر من الذكور المصابين بسرطان الثدي أبلغوا أيضاً عن عدم إنجاب أي أطفال، 383 مقارنة بـ 174.

ومع ذلك، قد يكون هذا بسبب اختيار بعض الرجال عدم إنجاب الأطفال لأسباب ثقافية أو اجتماعية، كما حذّر الفريق الطبي القائم على الدراسة. ولم يثبت أن عدم إنجاب الأطفال أو الإصابة بالعقم يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي الذي لم ينتشر بعد إلى الأنسجة المحيطة.

وقال الدكتور سيمون فينسينت، مدير الأبحاث والدعم والتأثير في مؤسسة بريست كانسر ناو في المملكة المتحدة: “لا يدرك الكثير من الناس أن الرجال يمكن أن يصابوا بسرطان الثدي، لأن معدل الإصابة به أقل بكثير لدى الرجال منه لدى النساء، ومع ذلك، يتم تشخيص حوالي 370 رجلاً بسرطان الثدي في المملكة المتحدة كل عام، ويموت منهم حوالي 80 رجلاً”.