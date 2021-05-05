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هل يتسبب مشروب “قمر الدين” بمرض خطير؟ إليكم الإجابة الرسمية

5 - مايو - 2021
مشروب قمر الدين

مشروب قمر الدين

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يعتبر مشروب قمر الدين من المشروبات الهامة التي تقدم في شهر رمضان، ويتم إعداده من المشمش الذي يحتوي على فوائد مهمة لصحة الإنسان.

وتداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما يفيد بخطورة مشروب “قمر الدين” على مرضى السكري، وأنه يتسبب في جلطات ويزيد نسبة الكولسترول في الدم.

ومن جانبها قالت هيئة الغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، إنه “لا صحة بأن مشروب قمر الدين يتسبب بجلطات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكولسترول في الدم”.

وأوضحت في تغريدة لها على “تويتر” أن “مشروب قمر الدين لم يثبت تأثيره على نسبة السكر في الدم وينصح بالتقليل منه إلا أنه يُحضر باستخدام كميات عالية من السكر مما يؤثر على مرضى السكري”.

ونصحت الهيئة السعودية “بتحضيره منزليا باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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