هل يجب التوقف عن ممارسة الرياضة خلال الصيام؟

تُعتبر الرياضة حجر الأساس لحياةٍ مليئة بالصحة والنشاط، لكن هل ينبغي التخلي عن ممارستها خلال شهر رمضان؟

لا تمثل الرياضة عبئا إضافيا يجب التخلي عنه في شهر رمضان، بحسب وزارة الصحة العُمانية التي أوصت بالحفاظ على ممارسة الرياضة ولكن من المفضل أن تكون خفيفة وغير مرهقة، وأن تكون منخفضة إلى معتدلة الشّدة، ولذلك، تفضل رياضة المشي عما سواها في شهر رمضان.

نصائح لممارسة الرياضة في شهر رمضان

ممارسة التمارين الرياضية في جو معتدل و عدم التعرض لأشعة الشمس الحارة.

ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين أو قبل الإفطار بساعة أو ساعة و نصف.

الإكثار من شرب الماء لتعويض الماء الناقص من الجسم في ساعات الصيام و تجنب الجفاف.

عدم ممارسة التمارين الشاقة لتجنب الإرهاق و التعب السريع.

تجنب المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين.

كذلك، على كل شخص صائم يرغب بمتابعة ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة رمضان أن يهتّم بالتغذية الصحيحة بفعل النقص في العناصر الغذائية اللازمة للجسم خلال فترة الصيام الطويلة و درجة الحرارة العالية و فقدان السوائل.