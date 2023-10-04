هل يجعلك رفع الأثقال قصيراً؟

تشيع فكرة أن رفع الأثقال يعيق النمو ويجعل الشخص قصيرا بين المهتمين بالرياضة، أو الراغبين في خوض هذا المجال، فما مدى صحتها؟ وما تأثيرات رفع الأثقال على الطول؟

ووفقا لتقرير بموقع “هيلث لاين”، فإن أحد الأسئلة التي تطرح غالبا في دوائر اللياقة البدنية والمكاتب الطبية ومع مدربي الشباب، هو: هل يؤدي رفع الأثقال إلى إعاقة النمو؟

وإذا كنت وليا لشاب أقل من 18 عاما، فقد تتساءل عما إذا كانت تدريبات القوة التي يمارسها في صالة الألعاب الرياضية تعيق نموه.

وهذا القلق بشأن توقف النمو يبدو مشروعا، ولكن الخبر السار هو أن ابنك لن يضطر إلى التوقف عن رفع الأثقال.

ماذا يقول العلم؟

مقولة أن المراهقين سيتوقفون عن النمو ويصبحون قصاراً إذا رفعوا الأثقال في سن مبكرة، هي مغالطة ولا تدعمها أي أدلة أو أبحاث علمية.

ما تدعمه الأدلة العلمية والأبحاث هو أن برامج تدريب المقاومة المصممة بشكل صحيح والإشراف عليها، لها فوائد عديدة للشباب، بما في ذلك:

زيادة قوة العظام.

تقليل مخاطر الكسور.

زيادة احترام الذات.

هل التدريب على الوزن يعيق النمو؟

يكمن القلق من أن تدريبات الأثقال يمكن أن تؤذي مناطق العظام التي تنمو (صفائح النمو) وتحدّ من القامة. لا يوجد دليل على أن الرياضات عالية التأثير؛ مثل: الجمباز وكرة القدم وكرة السلة تضر بصفائح النمو. وينطبق الشيء نفسه على تدريب الأثقال.