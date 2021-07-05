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هل يجوز ارتداء كمامة مستعملة؟

5 - يوليو - 2021
كورونا

كورونا

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في ظل عودة موجة “كورونا” من جديد، عادت الدراسات تتفاعل أكثر مما كانت عليه من قبل. وفي هذا المجال، كشفت دراسات جديدة أنه من الأفضل المشي بدون كمامة بدلاً من ارتداء كمامة تم استخدامها.

كما خلص الخبراء في جامعة ماساتشوستس إلى أنه نتيجة للاستخدام المطول للكمامة، فإن هيكلها يشوّه تماماً.

ونتيجة لذلك، تفقد الكمامة خصائصها الوقائية بل وتصبح خطيرة. وهذا يرجع في المقام الأول إلى حقيقة أن الكمامة تحتفظ بالبكتيريا التي تقوم بترشيحها.

أما الخطر الآخر فهو التغيير في تدفق الهواء. فعندما تسد وسائل الحماية، لا يبدأ الهواء بالمرور عبر الكمامة، بل من حولها.

ووفقاً للعلماء، فإن هذا يزيد من احتمالية الإصابة بكورونا عدة مرات، حيث إن بيئة مثل الكمامة الرطبة والمستعملة تجذب بكتيريا الفيروس التاجي وتعتبر أرضاً خصبة مثالية للعدوى.

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