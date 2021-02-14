هل يرتبط شرب القهوة أثناء الحمل بمشكلات سلوكية لاحقة لدى الأطفال ؟

قد يؤدي الإفراط في تناول القهوة أثناء الحمل إلى إصابة الأطفال بمشكلات سلوكية لاحقًا. هذه هي النتيجة الرئيسية من البحث الجديد الذي فحص 9000 عملية مسح للدماغ لأطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات كجزء من أكبر دراسة طويلة المدى لتطور الدماغ وصحة الطفل.

وقال مؤلف الدراسة جون فوكس، وهو مدير معهد ديل مونتي لعلم الأعصاب بجامعة روتشستر بنيويورك: “الكافيين يؤدي إلى تغييرات طفيفة ولكنها حقيقية في النتائج السلوكية لدى معظم الأطفال الذين تعرضوا له في الرحم”.

وأضاف فوكس: “قد لا يحدث هذا فرقًا ذا مغزى في سلوك بعض الأطفال، ولكن بالنسبة للأطفال الضعفاء قد يكون له تأثير واضح” لسنوات، طُلب من النساء الحوامل الحد من تناول الكافيين لتقليل مخاطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، لكن هذه الدراسة الجديدة تشير إلى أن النساء الحوامل اللواتي يستهلكن القهوة يصبحن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل سلوكية في وقت لاحق من الحياة.

أظهرت فحوصات الدماغ للأطفال الذين تناولت أمهاتهم الكافيين أثناء الحمل تغيرات في المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل سلوكية في وقت لاحق، بما في ذلك صعوبات الانتباه وفرط النشاط.

وقال فوكس إن معظم المشكلات السلوكية التي شوهدت عند الأطفال كانت بسيطة، لكنها ملحوظة. وأضاف أن المخاطر الأخرى لتطوير القضايا السلوكية تشمل التاريخ العائلي وبعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

ولم تجد الدراسة التي نشرت على موقع “نيوروفارماكولوجي” أي تغييرات في ذكاء الأطفال أو قدرتهم على التفكير، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.