هل يساهم نبات القنب في مكافحة فيروس كورونا؟

توصلت دراسة رائدة إلى أن سلالات معينة من نبات القنب يمكن أن تقلل من خطر وفاة المرضى المصابين فيروس كورونا.

في وقت سابق من هذا الشهر، حدد علماء من جامعة ليثبريدج في كندا ثلاث سلالات من نباتات القنب التي تخفف من خطر الوفاة، بحسب ما ذكرت صحيفة “dailystar” البريطانية.

هذه العملية عبارة عن رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة في الجسم أثناء محاولته مكافحة الفيروس، وقد أدت إلى آثار صحية إيجابية على مرضى كوفيد.

في الدراسة الأخيرة، قام العلماء بتعريض جلد الإنسان الاصطناعي ثلاثي الأبعاد للأشعة فوق البنفسجية لزيادة الالتهاب، والذي تم علاجه بعد ذلك بالعقار.

من بين سبعة عينات، قدمت ثلاثة نتائج إيجابية لـ “السيتوكينات والمسارات المتعلقة بالالتهاب والتليف”.

