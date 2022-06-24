هل يسبب حفظ الخبز بالثلاجة السرطان؟

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، منذ سنوات، منشورات تحذّر من وضع الخبز في الثلاجة مدّعية أن ذلك يسبب السرطان. إلا أنّ هذه المنشورات لا أساس لها من الناحية العلميّة.

وبحسب الخبراء فإن كلّ المعلومات المُتداولة في المنشورات مضلّلة.

“احذر تجميد الخبر…قد يسبب السرطان” بهذه العبارة تبدأ المنشورات التي تذهب إلى تحذير المستخدمين من مخاطر وضع الخبز في الثلاجة بالقول إنه يتحوّل إلى سمّ قاتل بسبب تغيّر يطرأ على تركيبته”.

وتدّعي المنشورات أيضاً أنّ الأكياس البلاستيكيّة التي يحفظ فيها الخبز في الثلاجة تترك “بقايا شديدة الخطورة تتفاعل مع الدم” وتحرّر مادّة “الديوكسين المسرطنة عند تعرّضها لدرجات حرارة متدنّية”.

لكنّ المعلومات التي تضمّنتها هذه المنشورات مضلّلة ولا أساس لها من الناحية العلميّة.

فالمأكولات توضع في الثلاجة عادةً بهدف حفظ جودتها وتمديد فترة صلاحيّتها، ولا أدلّة علميّة على أنّ المأكولات المجمّدة تسبّب السرطان، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

والخبز مثل غيره من المأكولات، إذا وُضع في الثلاجة، طالت فترة صلاحيّته.

كيف ذلك؟

“عندما يوضع الخبز أو أي نوع من المأكولات في الثلاجة تصبح التفاعلات الكيميائيّة بطيئة وتتدنّى نسبة تكاثر البكتيريا، فكيف للخبز أن يصبح مسرطناً بهذه الحالة؟”، بهذه العبارة ردّ البروفيسور في علوم الكيمياء في الجامعة الأميركية في بيروت بيار كرم، على هذه الادعاءات.

وتابع كرم “من الناحية الكيميائيّة، لا تؤثّر البرودة على جزيئات الخبز فالبرودة ليس من شأنها أن تغيّر في تركيبة الخبز والمواد الغذائيّة”.

وتدّعي المنشورات أنّ الأكياس البلاستيكيّة تتفاعل في الثلاجة وتحرّر مادّة الديوكسين المسبّبة للسرطان.

ما هي الديوكسينات؟

الديوكسينات ملوثات بيئية ثابتة ومجموعة من المواد المترابطة كيميائياً الشديدة السميّة. ويمكن للديوكسينات أن تسبّب مشكلات في الإنجاب والنموّ وتلحق ضرراً بالجهاز المناعي وتعرقل الهرمونات وتسبّب الإصابة بالسرطان.

وتتواجد الديوكسينات في البيئة وتتراكم في السلسلة الغذائية.

كيف تصل الديوكسينات إلى المواد الغذائيّة؟

تنجم الديوكسينات عن عمليات الحرق وبعض الصناعات التي تستخدم مواد كيميائيّة وقد تنجم أيضاً طبيعياً، مثل حالات الثوران البركاني وحرائق الغابات.

كلّ ذلك يطلق الديوكسينات في الهواء فتستقرّ على العشب أو في المياه مثلاً وتنتقل إلى الحيوانات، التي تتناولها فتتكّدس في أمعائها وأنسجتها الدهنية.

وغالباً ما يتعرّض البشر للديوكسينات من خلال اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك، ولا تتخلّص منها أجسامهم بسهولة.

هل تطلق الأكياس الديوكسين؟

بحسب بيار كرم، لا يمكن لأكياس البلاستيك أن تُطلق الديوكسين ما لم تتعرّض للاحتراق أو لعمليّة كيميائيّة.

وقال “ما ينطبق على المواد الغذائية في الثلاجة ينطبق أيضاً على الأجسام الأخرى مثل البلاستيك، فالثلاجة تبطّئ التفاعلات الكيميائية فيها”.

هل من توصيات لحفظ الخبز بالثلاجات؟

بحسب أخصائيّة التغذية اللبنانيّة شانتال حنا، فإنه من الأفضل الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة في كيس بلاستيكي أو في مستوعب محكم، على أن تتطابق هذه المستوعبات مع معايير السلامة الغذائيّة.

وتشير شانتال حنا إلى أنّ الثلاجة تحافظ على جودة الخبز وتساعد في تمديد صلاحيّته.

لماذا تعتبر الثلاجة المكان الأنسب لحفظ الخبز؟

في حديث مع وكالة فرانس برس، قال بشير حجيج المتخصّص في صناعة الخبز والمسؤول في مختبر “Bake Lab” في لبنان إن الثلاجة تحفظ خصائص الخبز بشكل مناسب ولا تتسبّب بتلفه.

وشرح مفصّلاً: “بعد خروج الخبز من الفرن تبدأ عمليّة طبيعيّة تؤثّر على طعم الخبز ورطوبته وتركيبته ويطلق على هذه العمليّة بالإنكليزيّة اسم +Bread staling+” وأضاف في حال لم يستهلك الخبز في فترة وجيزة سيتغيّر طعمه ويتلف.

وتابع حجيج قائلاً “ولكن إن وضع الخبز في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق أو في كيس بلاستيكيّ مغلق جيّداً ستتوقّف هذه العمليّة وسيحتفظ الخبز بمميّزاته”.

وعندما نريد تناول الخبز؟

بحسب حجيج فإن أردنا تناول الخبز “نخرجه لبعض الوقت من الثلاجة حتى يذوب الثلج عنه ونتناوله مباشرة أو بعد تسخينه” ولا ضرر في ذلك البتّة.