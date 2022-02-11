الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يسبّب لقاحا "فايزر" و"مودرنا" اضطرابات صحيّة لدى النساء؟

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 8:18 مساءً
التلقيح ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا

A A A
طباعة المقال

كشفت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، انها تراجع تقارير حدوث نزيف حيضي غزير وغياب الدورة الشهرية لدى النساء اللائي تلقين لقاحي كورونا من شركتي “فايزر” و”مودرنا”.
وأوضحت اللجنة أن التقييم جاء في ضوء تقارير عن حدوث اضطرابات بالدورة الشهرية بعد تلقي أي من اللقاحين، وكلاهما يعتمد على تقنية “الرنا المرسال”، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وأضافت أن اضطرابات الدورة الشهرية يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الحالات الطبية الأساسية وكذلك من الإجهاد والتعب، مضيفة أنها أُبلغت أيضا بحالات من هذه الاضطرابات بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وهناك ربط بين التطعيم وتغيير صغير ومؤقت في طول الدورة الشهرية، وفقا لدراسة حديثة مولتها المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، والتي جمعت بيانات من ما يقرب من 4000 مستخدم لتطبيق هاتف ذكي يتتبع دورات الحيض.

لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت في كانون الأول إنها لم تثبت وجود صلة بين التغيرات في دورات الحيض واللقاحات، بعد أن أشارت دراسة في النرويج إلى أن بعض النساء يعانين من فترات أكثر غزارة بعد تلقيحهن.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

البنكرياس
ما العلاقة بين هذا العارض عند الاسترخاء وسرطان البنكرياس؟
القهوة- تعبيرية
مشروبات قد تساعد على تخفيف مشكلات الأمعاء
لبشرة أفضل.. تجنّبوا هذه العادات السيئة!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي