هل يشكّل الكثير من الكالسيوم خطرًا على القلب؟

يعلم الجميع ان الكالسيوم هو من أهم المعادن الضرورية لصحة العظام. اذ يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن مثل الحليب ومشتقاته للحفاظ على عظام قوية وصحية.

غير ان دراسات اشارت الى ان استهلاك كميات كثيرة من الكالسيوم قد يلحق الأذى بصحة القلب. فماذا علينا ان نفعل؟

الكالسيوم هو المعدن الاكثر انتشارًا في الجسم الذي يخزن حوالي ١٠٠٠ الى ١٢٠٠ ملغرام منه. و٩٩ بالمئة من هذا الرقم يشكل تركيبة العظام والأسنان. ونسبة الواحد بالمئة تنتشر في مجرى الدم لتساعد في ادارة وظيفة العضلات، وتنظيم الهورمونات وغيرهما.

هل الكثير من الكالسيوم ضار للقلب؟

قد ينصح بعض الاطباء بتناول مكونات الكالسيوم لحماية العظام، خصوصا مع التقدم في العمر. غير ان بعض الدراسات وجدت العكس.

اذا ان تجربة علمية عام ٢٠١٢ وجدت ان الاشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم كانوا اكثر عرضة للأزمات القلبية من الأشخاص الذين لم يتناولوها.

في المقابل، اشارت تقارير من ٣١ دراسة مختلفة عام ٢٠١٦ الى انه ليس هناك رابط بين مكملات الكالسيوم وأمراض القلب.

وسط هذا التضارب، يؤكد الباحثون أن هذا الامر يتطلب مزيدًا من التجارب، اذ ان الرابط قد يكون موجودًا، لكنّ الأمر غير مثبت بعد.

كيف نعتني بالعظام والقلب على السواء اذًا؟

فيما تتضارب المعلومات حول مكملات الكالسيوم وآثارها، يبقى الحصول على الكالسيوم من الأطعمة الطريقة الأفضل لتأمين حاجة الجسم من هذا المعدن.

اذ ان الكالسيوم الموجود في الطعام ليس لديه تأثيرات سلبية على القلب كتلك التي يمكن ان تتركها المكملات.

الى ذلك، إنّ الاشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص من منتجات الالبان يوميا أقل عرضة للموت بسبب أمراض القلب من الاشخاص الآخرين، وفق دراسة أجريت في كندا.