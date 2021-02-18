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هل يعزز تأجيل الجرعة الثانية من فاعلية لقاح "فايزر" ضد كورونا ؟

18 - فبراير - 2021
شركة فايزر

لقاح فايزر

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تحتاج أغلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى جرعتين بينهما فاصل زمني، لتحقق الفعالية المطلوبة .

حث باحثان الحكومات على إرجاء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر المضاد لمرض “كوفيد-19”.

واعتبرا أن نسبة فاعلية اللقاح بعد الجرعة الأولى بلغت 92.6 %.

وقال الباحثان دانوتا سكورونسكي وجاستون دي سيرس إنهما خلصا إلى تلك النتيجة استنادا إلى وثائق قدمتها فايزر إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وذكرا في خطاب نشر في دورية “نيو إنجلاند” الطبية أن هذه النتائج تماثل تلك المتعلقة باللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا وبلغت نسبة فاعليته بعد الجرعة الأولى 92.1 %.

وحذرا من أنه قد يكون هناك عدم يقين بشأن مدة الحماية التي تكفلها جرعة واحدة، لكن التطعيم بالجرعة الثانية بعد شهر من الأولى “لا يقدم فائدة تذكر في المدى القصير”.

وقالا “نظرا للنقص الحالي في اللقاحات فإن إرجاء الجرعة الثانية مسألة أمن قومي، إذا تم تجاهلها فسوف تؤدي بالتأكيد إلى دخول الآلاف المستشفيات والوفيات بسبب “كوفيد-19″ هذا الشتاء في الولايات المتحدة”.

وردا على ذلك، قالت فايزر إنه لم يتم بعد تقييم تغيير نظام التطعيم بجرعتين من اللقاح، مضيفة أن هذا القرار متروك للسلطات الصحية.

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