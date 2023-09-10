هل يمكن أن يكون تناول الحلوى قبل التمرين صحيًا؟

يلفت الآن مؤثرو اللياقة البدنية الانتباه إلى وجبة خفيفة غير مكلفة قبل التمرين وهي الحلوى. حيث إنهم يزعمون أن الأطعمة السكرية مثل الديدان الصمغية والشرائط الحامضة تمنحهم دفعة من الطاقة خلال جلسات التعرق.

ووفقاً لموقع “slate”، قد يبدو تناول الحلوى قبل التمرين أمرًا غير بديهي. لماذا نستهلك الأطعمة المصنعة ذات السعرات الحرارية باسم الصحة؟ حسنًا، إن تناول الحلوى، وخاصة الحلوى السكرية، قبل التمرين يمكن أن يكون له فوائد، اعتمادًا على نوع التمرين الذي تمارسه، كما تقول راشيل تروتا، المدربة الشخصية المعتمدة وأخصائية تغذية اللياقة البدنية التي تدرب العملاء منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

إن الحلوى يمكن أن تساعد في تعزيز الأداء أثناء التدريبات المكثفة، مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة أو تمرين التحمل الذي يستمر لأكثر من 45 دقيقة بشكل مستدام ومعتدل. تقول تروتا: “الوتيرة صعبة”. وتضيف: “يمكن أن يكون السكر جزءًا من نمط حياة صحي. ولكن لا يجب أن تكون خارج الحدود”.

كما أن الرياضيين كانوا يستخدمون الوجبات الخفيفة السكرية والمكملات الغذائية وحتى الحلوى لتعزيز أدائهم لسنوات. حيث يأكل نجم اتحاد كرة القدم الأميركي مارشاون لينش الحلوى قبل وأثناء المباريات، ويستخدم العديد من عدائي المسافات الطويلة أدوات تدريب مثل Jelly Belly Sport Beans لخوض الرحلات الطويلة بأمان.

يحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات للتزود بالوقود والتعافي من التدريبات. بعد تناول الكربوهيدرات، يحولها جسمك إلى جلوكوز في الدم، وهو مصدر رئيسي للطاقة.

هناك نوعان من الكربوهيدرات، بسيطة ومعقدة. وتظهر الكربوهيدرات المعقدة في الحبوب الكاملة، والخضروات النشوية مثل البطاطا الحلوة، والبقوليات، ولكنهم يستغرقون وقتا أطول للهضم. تظهر الكربوهيدرات البسيطة في الفاكهة وكذلك المنتجات المكررة مثل المخبوزات والحلوى. حيث يقوم جسمك بهضم هذه الكربوهيدرات بسرعة، خاصة عندما لا تكون هناك أشياء أخرى مثل البروتين والألياف في كل ما تأكله. تعمل الحلوى كمساعد في التمرين لأنها تمنح جسمك دفعة سريعة من الجلوكوز لاستخدامها كمورد. تقول أريان هوندت، خبيرة التغذية واللياقة البدنية: “إنها متاحة على الفور”.

يمتلك جسمك وقودًا يمكنه الاستفادة منه أثناء التمرين. يشمل تخزين الطاقة الدهون وجلوكوز الدم والجليكوجين، وهو شكل من الجلوكوز يخزنه جسمك في الكبد والعضلات. يمكن أن تؤدي التمارين المكثفة على مدى فترة طويلة من الزمن إلى فرض ضرائب خاصة على هذا التخزين. توصي الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي بأن يستهلك الأشخاص ما بين 30 إلى 60 جرامًا من الكربوهيدرات في الساعة أثناء ممارسة التمارين الطويلة والمكثفة. ولهذا السبب يقوم عدائي الماراثون بتجديد مستويات الجلوكوز لديهم بالعلكة السكرية طوال تمرينهم. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، قد يبدو ذلك بمثابة وجبة خفيفة صغيرة.

لسوء الحظ بالنسبة لعشاق الحلويات، من المهم الاعتراف ببعض المقايضات المتمثلة في تناول الحلوى قبل التمرين. أولاً، ينبغي الاستمتاع بها باعتدال. تقول كارول إوينج جربر، عالمة فيزيولوجية التمارين السريرية المسجلة والأستاذة في جامعة كولومبيا، إن النظام الغذائي المغذي بشكل عام “مهم أيضًا لدعم تمرينك بشكل منتظم”.

تحتوي الحلوى أيضًا على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع، مما يعني أنها تسبب ارتفاعًا أعلى في نسبة السكر في الدم مقارنة بقطعة خبز الحبوب الكاملة، على سبيل المثال. بعد الارتفاع الأولي، قد يتسبب السكر في انهيارك وحرقك، كما تقول جربر. وتضيف: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ويعمل الجسم بجد للتخلص منه. في بعض الأحيان يتجاوز الأمر حدوده، ثم ينخفض في الواقع، مما سيجعلك تشعر بأنك أقل نشاطًا”.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة العلوم والطب في الرياضة أن راكبي الدراجات الذكور الذين تناولوا أطعمة أقل على مقياس مؤشر نسبة السكر في الدم قبل 45 دقيقة من التمرين حافظوا على أداء أفضل من نظرائهم الذين تناولوا وقودًا عالي نسبة السكر في الدم.

ولكن ليس هناك أي ضرر حقًا في تجربة تناول الحلوى قبل التمرين لمعرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا لك. تقول هوندت: “لنفترض أنك ذاهب لممارسة تمرين العدو السريع وهدفك هو أن تصبح أسرع. بكل الوسائل، تناول هذا السكر من قبل”.

كما توصي تروتا بالبدء بوجبة خفيفة تحتوي على حوالي 30 جرامًا من السكر، مثل حصة واحدة من Sour Patch Kids. تناوله قبل 15 إلى 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، ولاحظ ما إذا كان يمنحك دفعة أم لا.

هناك طريقة أخرى يمكن أن يكون بها تناول الحلوى قبل التمرين مفيدًا، كما تقول تروتا: فهي تساعد الأشخاص على اكتساب منظور جديد حول التغذية وتحدي المفاهيم المسبقة حول الأطعمة “الجيدة” و”السيئة”.

وتقول: “إنها طريقة ممتعة ومبتكرة لكسر الحواجز بين هاتين الفئتين، والنظر إلى الطعام على أنه طعام”.